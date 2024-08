Samsung veut mettre les caméras frontales sous l’écran de ses prochains smartphones

Samsung a récemment breveté une technologie innovante de caméra sous l'écran (UDC) basée sur un capteur optique. Cette avancée vise à résoudre les problèmes persistants qui affectent les implémentations actuelles.

Samsung a été à l'avant-garde de la technologie de caméras sous l’écran avec sa série Galaxy Z Fold. Toutefois, comme d'autres fabricants, le géant de la technologie s'est heurté à des problèmes de qualité d'image et de distorsion de l'écran inhérents aux UDC. Avec un nouveau brevet, Samsung cherche à résoudre ces problèmes de front, promettant à la fois une meilleure qualité d'image et un meilleur camouflage de la zone du capteur.

Le système breveté utilise une approche intelligente pour améliorer les performances de l'UDC. Au cœur de ce système se trouve un circuit intégré de commande d'affichage dédié qui ajuste dynamiquement la sortie de l'image dans la zone du capteur en fonction des paramètres de luminance et de gradation. Ce réglage en temps réel permet au système de désactiver des pixels ou d'afficher une image qui minimise la distorsion visuelle, dissimulant ainsi efficacement la présence de la caméra.

Samsung croît toujours aux caméras sous l’écran

Il est intéressant de noter que les croquis des brevets de Samsung présentent la technologie sur l'écran externe d'un appareil de type Z Fold. Cela suggère que l'entreprise explore des moyens d'éliminer le trou de perforation visible sur l'écran de couverture. Sa suppression pourrait donc enfin offrir une véritable expérience plein écran à la fois sur les écrans intérieurs et extérieurs des futurs appareils pliables.

Bien que des sociétés comme Nubia aient fait des progrès dans la mise en œuvre de l'UDC avec leur série phare Z, la qualité de l'image reste un obstacle important. Les caméras sous l’écran actuelles de Samsung, dotées d'un modeste capteur de 4 MP, sont à la traîne par rapport à la concurrence.

Il convient de noter que le brevet mentionne spécifiquement les applications pour les appareils pliables et enroulables. Samsung pourrait donc donner la priorité à ces avancées pour ses smartphones les plus chers plutôt que d'incorporer immédiatement la technologie dans ses séries Galaxy S ou A grand public. Il reste maintenant à savoir si le Galaxy Z Fold 7, que l’on attend pour l’été prochain, sera ou non doté de cette technologie.