Samsung veut faire de ses Galaxy S24 de véritables petites bombes d’intelligence artificielle

Les Galaxy S24 prévoiraient d’attaquer les Google Pixel sur leur propre terrain : l’intelligence artificielle. La rumeur indique en effet que de nombreuses fonctionnalités inspirées de ChatGPT et Google Bard seront proposées sur le prochain flagship de Samsung. De quoi faire renaître Bixby de ses cendres ?

Depuis la présentation officielle de l’Exynos 2400, ou du moins l’officialisation de la puce, Samsung ne cache pas son ambition de faire de son Galaxy S24 la nouvelle référence de l’intelligence artificielle sur le marché des smartphones. Le processeur s’annonce en effet 70 % plus performant dans le domaine que son prédécesseur, ce que le constructeur s’est empressé de démontrer à grand renfort de générations d’images.

Désormais, une source de nos confrères de SamMobile vient enfoncer le clou, en affirmant que « Samsung veut faire des Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra les smartphones les plus intelligents en matière d’intelligence artificielle. » Vous l’aurez compris : Samsung compte bien venir titiller Google et ses Pixel sur son propre terrain.

Sur le même sujet — Galaxy S24 Ultra : Samsung veut améliorer la qualité sonore en changeant le design du haut-parleur

Les Galaxy S24 feraient mieux que les Pixel 8 en intelligence artificielle

Pour l’heure, la manière dont Samsung compte s’y prendre pour surpasser son concurrent est encore un peu floue. La rumeur veut que le constructeur s’inspire des IA génératives telles que ChatGPT et Google Bard pour intégrer de nouvelles fonctionnalités dans Bixby, comme la création d’images à partir de texte donc, mais aussi plus globalement de contenu à partir de prompts.

Forcément, Bixby vient en tête face à de telles promesses. L’assistant vocal, que Samsung avait, semble-t-il, abandonné ces dernières années, pourrait bien faire son grand retour en voyant son efficacité améliorée. La reconnaissance vocale de l’outil serait notamment optimisée, pour que celui-ci soit capable de tenir de véritables conversations avec l’utilisateur, à la manière de ChatGPT actuellement.

En outre, toutes ces nouveautés seraient accessibles sans connexion Internet, ce qui pourrait être un véritable atout pour Samsung. Reste à savoir si le constructeur parviendra réellement à concurrencer Google sur son domaine. Il faudra attendre le mois de janvier prochain pour avoir la réponse à cette question.

Source : SamMobile