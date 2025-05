Samsung sort son smartphone le plus fin et Orange le propose dès 169 € !

Le smartphone le plus fin jamais conçu par Samsung débarque en France. Le Galaxy S25 Edge est disponible dès ce 13 mai avec des offres avantageuses chez Orange jusqu’au 11 juin. Découvrez ci-dessous comment profiter du dernier-né Samsung à partir de seulement 169€ !

La série Galaxy S accueille un nouveau venu particulièrement séduisant : le Samsung Galaxy S25 Edge, disponible dès aujourd’hui. Avec ses 5,8 mm d’épaisseur, c’est le Galaxy S le plus fin jamais conçu par la marque. Design raffiné, fiche technique musclée, fonctions IA avancées… Il coche toutes les cases d’un smartphone haut de gamme.

Pour profiter de la version 256Go, comptez 1249 € et 1369 € pour le modèle 512 Go, mais bonne nouvelle : jusqu’au 29 mai, le modèle 512 Go est proposé au prix du 256 Go. Et chez Orange, il est même possible de se l’offrir à partir de 169 € ! Comment ? On vous explique tout dans cet article.

Le Galaxy S25 Edge, l’alliance parfaite entre finesse, puissance et intelligence

Le Galaxy S25 Edge impressionne d’abord par sa finesse. Avec seulement 5,8 mm d’épaisseur et un poids plume de 163 g, il s’impose comme le plus fin de la série Galaxy S, tout en gardant une prise en main agréable et un look résolument premium. Son cadre en titane ultra résistant lui confère une solidité rassurante au quotidien, tandis que ses finitions mates et ses coloris métalliques – Noir Absolu Titane, Argent Titane ou Bleu Clair Titane – lui donnent un style sobre et élégant. L’écran QHD+ de 6,7 pouces, aux bordures ultra fines et à la luminosité maximale de 2600 nits, sublime l’ensemble et promet une immersion totale dans les contenus.

Côté intelligence artificielle, Samsung franchit un cap. Grâce à Galaxy AI, le Galaxy S25 Edge se transforme en véritable partenaire du quotidien. Il comprend votre environnement, vous assiste naturellement dans vos recherches, vos notes ou la retranscription de conversations, et propose des outils créatifs comme la retouche photo générative ou la meilleure pose automatique. L’intégration de Gemini Live ajoute une nouvelle dimension : vous pouvez interagir avec votre écran en direct, poser des questions à l’IA sur ce que vous voyez, ou encore obtenir des infos à partir de l’appareil photo en temps réel. Un assistant intelligent, personnalisable et intuitif, qui repousse les limites de l’usage classique du smartphone.

Pour ceux qui aiment capturer chaque détail, le Galaxy S25 Edge ne déçoit pas. Il embarque un capteur principal de 200 Mpx avec stabilisation optique, pour des photos d’une précision remarquable. À cela s’ajoutent un ultra grand angle de 12 Mpx, un zoom optique 2x et un zoom numérique jusqu’à 10x. Les selfies ne sont pas en reste avec un capteur de 12 Mpx à autofocus. Que vous soyez amateur de paysages, de portraits ou de macros, l’appareil s’adapte à toutes les situations. Et avec meilleure pose, finies les images ratées : le Galaxy S25 Edge vous propose automatiquement la meilleure prise sur vos photos prises avec mouvement.

Sous le capot, Samsung a mis les moyens. Le Galaxy S25 Edge est équipé du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite, spécialement optimisé pour les Galaxy, avec des gains de performances notables : +37 % pour le CPU, +32 % pour le GPU et +43 % pour le NPU. Associé à 12 Go de RAM, il assure une fluidité impeccable, même en usage intensif. Côté autonomie, sa batterie de 3900 mAh permet de tenir toute la journée, avec une charge rapide de 25 W pour faire le plein en un rien de temps. Bref, un smartphone qui allie finesse, puissance et intelligence sans compromis.

Des remises exceptionnelles chez Orange et Sosh

Jusqu’au 29 mai, tous les revendeurs proposent le modèle 512 Go au prix du 256 Go, soit une première réduction appréciable. Vous pouvez donc profiter du Galaxy S25 Edge 512Go pour 1249€ au lieu de 1369€. Mais ce n’est pas tout !

Chez Orange, les bons plans s’adaptent à chaque profil, et certaines offres valent franchement le détour. En fonction de votre situation, le Galaxy S25 Edge peut en effet vous revenir à seulement 169€ ! Difficile de ne pas jeter un oeil aux offres dans ces conditions…

Ainsi, en souscrivant ou en vous fidélisant chez Orange ou Sosh, vous pouvez profiter des offres suivantes :

Pour les nouveaux clients Orange avec engagement (forfait 400 Go) – une remise immédiate de 170 € (50 € + 120 € de remise capacité), soit le Galaxy S25 Edge à 319 € au lieu de 489 €.

(forfait 400 Go) – une remise immédiate de 170 € (50 € + 120 € de remise capacité), soit le Galaxy S25 Edge à au lieu de 489 €. Pour les anciens clients Orange avec réengagement 24 mois – remise totale de 320 € (50 € + 150 € de différentiel fidélité/acquisition + 120 €), soit un tarif de 169 € avec forfait 400 Go, 499 € avec 300 Go, ou 699 € avec 200 Go.

– remise totale de 320 € (50 € + 150 € de différentiel fidélité/acquisition + 120 €), soit un tarif de avec forfait 400 Go, 499 € avec 300 Go, ou 699 € avec 200 Go. Pour les anciens clients Sosh – remise de 150 € + 120 € (remise capacité), soit 270 € de réduction immédiate, ramenant le prix à 1099 € au lieu de 1369 €. Même offre pour les clients Orange Mobile sans engagement.

– remise de 150 € + 120 € (remise capacité), soit 270 € de réduction immédiate, ramenant le prix à au lieu de 1369 €. Même offre pour les clients Orange Mobile sans engagement. Pour les nouveaux clients Sosh – seule la remise capacité de 120 € est appliquée, le Galaxy S25 Edge 512Go se retrouve ainsi disponible à partir de 1249 €.

Vous en voulez encore plus ? Orange offre aussi un bonus reprise de 100 € pour l’achat d’un Galaxy S25 Edge, valable jusqu’au 4 juin. Ce coup de pouce s’ajoute aux remises Orange ou Sosh pour faire encore baisser le prix.

En prime, jusqu’au 31 janvier 2026, vous pouvez profiter de Gemini Advanced et de 2To de stockage en ligne pendant 6 mois sans frais (valeur de 131€) pour l’achat d’un smartphone de la gamme Galaxy S25.

Finalement, avec son design affûté, ses performances solides et ses fonctions IA dernier cri, le Galaxy S25 Edge coche toutes les cases d’un haut de gamme réussi. Et avec les offres Orange en cours, c’est clairement le bon moment pour craquer. Attention, certaines remises expirent dès le 29 mai !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Orange.