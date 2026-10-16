Le Galaxy S27 Ultra privé de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ? Samsung rencontrerait des problèmes avec la puce de Qualcomm

Samsung avait prévu d’équiper son Galaxy S27 Ultra de la puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 haut de gamme de Qualcomm. Mais le constructeur pourrait finalement revoir ses plans.

Il y a quelques semaines, Qualcomm présentait ses nouvelles puces premium, les Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Cette génération de SoC marque la première incursion de l’entreprise sur l’architecture 2 nm de TSMC. C’est aussi la première fois que des coeurs CPU atteignent une fréquence d’horloge de 5 GHz.

Sur le papier, le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 est un bijou de technologie qui doit équiper les smartphones Android les plus puissants du marché. En pratique, son implémentation semble causer des problèmes aux fabricants. Selon les informations du média coréen SEdaily, Samsung aurait testé le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 pendant plus d’un mois pour son futur Galaxy S27 Ultra, et n’aurait pas été convaincu.

Galaxy S27 Ultra : l’Exynos 2700 à la place du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ?

La source évoque des problèmes de surchauffe récurrents lors de l’exécution continue de tâches à charge élevée. Ce phénomène provoquerait alors du throttling, bridant les performances de la puce pour réguler la chaleur produite par son activité. Samsung aurait communiqué ces déconvenues à Qualcomm en septembre, espérant que l’entreprise puisse régler le souci d’ici à la mi-octobre. Et il semblerait que les exigences de stabilité thermique établies par Samsung n’aient pas été atteintes à ce jour.

Samsung et Qualcomm continueraient de travailler de concert pour tenter d’améliorer les performances du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sur le Galaxy S27 Ultra. Mais Samsung envisagerait déjà en parallèle d’équiper son smartphone phare d’une puce Exynos 2700 maison. En interne, la firme serait d’ailleurs très satisfaite des performances de son Exynos 2700, alors que ses SoC sont historiquement moins performants que ceux de Qualcomm.

Samsung n’a toutefois pas forcément le capacité de production pour fournir suffisamment de puces Exynos à l’ensemble de la série Galaxy S27. C’est pourquoi généralement, les modèles vendus aux États-Unis et en Chine sont propulsés par une puce Qualcomm. En Europe et dans une bonne partie du monde, les Galaxy S et S+ embarquent une puce Exynos et seul l’Ultra bénéficie d’un Snapdragon. Il se murmure toutefois que Samsung compte réduire sa production de Galaxy S27 à cause de la flambée des coûts de la mémoire.