Samsung One UI 7 : transférer vos photos entre votre smartphone Galaxy et votre PC n’a jamais été aussi simple

Samsung continue de renforcer l’intégration entre ses appareils Galaxy avec la mise à jour One UI 7. Grâce à des fonctionnalités innovantes comme la continuité de la caméra, il devient plus simple que jamais de travailler entre un smartphone et un ordinateur Galaxy Book.

Samsung introduit une refonte majeure avec One UI 7.0 qui apporte des changements significatifs à son interface. En plus d’un design modernisé pour les widgets, comme ceux dédiés à la météo et à l’enregistrement vocal, cette mise à jour inclut de nouvelles options pour connecter les appareils de la marque. Par exemple, la continuité de la caméra permet de transformer un simple cliché ou document scanné en une base de travail accessible depuis n’importe quel appareil Galaxy, smartphone ou ordinateur.

La continuité de la caméra permet de capturer une photo ou de scanner un document avec un smartphone Galaxy, puis de poursuivre le travail sur un Galaxy Book ou une tablette Galaxy. Compatible avec les applications Samsung Notes et Samsung Internet, cette fonctionnalité simplifie les workflows entre appareils. Pour fonctionner, les appareils doivent être connectés au même Wi-Fi, à portée Bluetooth et associés au même compte Samsung. Ces critères garantissent un fonctionnement sécurisé et sans accroc. Cette fonction est donc particulièrement utile pour les professionnels et les étudiants.

Samsung améliore le partage entre ses smartphones Galaxy et ses ordinateurs Galaxy Book

Grâce à cette nouvelle continuité, insérer rapidement des photos prises avec un smartphone Galaxy dans une note sur un Galaxy Book devient un jeu d’enfant. Cette fonctionnalité automatise des processus déjà disponibles manuellement, rendant l’utilisation des appareils Galaxy plus intuitive. Bien que limitée pour l’instant aux applications Samsung Notes et Samsung Internet, cette innovation marque un premier pas vers une synchronisation plus globale. La société travaille déjà sur des mises à jour pour intégrer cette fonctionnalité à d’autres outils, comme les applications de bureautique.

Au-delà de la continuité de la caméra, One UI 7.0 apporte d’autres avancées pour la connexion entre appareils Galaxy. Par exemple, les réseaux Wi-Fi enregistrés peuvent désormais être synchronisés entre smartphones et ordinateurs afin de faciliter la transition d’un appareil à l’autre. Actuellement en phase bêta sur le Galaxy S24, cette mise à jour montre la volonté de Samsung de connecter ses appareils de manière optimale. Ces nouveautés offrent aux utilisateurs des outils pratiques pour passer facilement d’un appareil à un autre.

Source : Reddit