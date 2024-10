Samsung déploie One UI sur ses Smart TV, voici les nouveautés

Samsung a entamé le déploiement de One UI sur ses Smart TV. L'interface est chamboulée et le système accueille de nouvelles fonctionnalités. Tizen ne disparaît pas pour autant, One UI n'étant qu'une surcouche.

Au début du mois d'octobre, se tenait la Samsung Developer Conference 2024. Lors de l'événement, le groupe a annoncé par surprise que sa surcouche logicielle One UI, connue pour son intégration aux smartphones Galaxy, allait être déployée prochainement sur ses Smart TV. Aucune date n'avait été indiquée, mais la mise à jour commence déjà à être proposées aux utilisateurs.

SamMobile rapporte l'avoir installée sur une Samsung S90C, un téléviseur OLED haut de gamme récent. Il semble que One UI sera à terme disponible sur toutes les Smart TV du fabricant sorties en 2023 et 2024. Les nouveaux modèles devraient quant à eux venir avec One UI préinstallé.

Tizen reste le cœur des Smart TV Samsung

One UI vient se greffer à la base que constitue le système d'exploitation Tizen et ne vient pas le remplacer. One UI apporte une nouvelle interface et des fonctionnalités supplémentaires, mais cette première version repose sur Tizen 8.0, comme One UI se base sur Android sur appareil mobile. Amener One UI sur les Smart TV contribue à rationaliser l'écosystème de Samsung, ainsi que donner des outils aux utilisateurs pour personnaliser leur expérience, jusqu'ici plus limitée.

Avec la mise à jour, de nouveaux onglets font leur apparition, rappelant l'interface d'Android TV / Google TV :

Pour vous : recommandations de contenus selon vos préférences et habitudes

Direct : chaînes en linéaire disponibles

Apps : accès rapide aux applications, telles que Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+…

Il devient également possible de placer des films et séries dans une liste de programmes à voir plus tard. Son intérêt est d'obtenir tous les contenus qui nous intéressent au même endroit, au lieu de devoir entrer dans chaque application de streaming vidéo lorsque l'on recherche son prochain contenu à visionner.

Cette version offre en outre des optimisations pour le jeu vidéo, avec notamment une Game Bar plus utile et complète. Les Smart TV sous One UI deviennent aussi mieux intégrées à l'univers de Samsung, avec des possibilités d'interactions plus poussées avec les autres appareils de la marque. Les mesures d'entraînement de la Galaxy Watch peuvent pas exemple être affichées sur le téléviseur.

Source : SamMobile