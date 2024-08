Les Smart TV Samsung corrigent ce gros défaut pour rattraper la concurrence

Plus grand vendeur de téléviseurs au monde, Samsung sent le vent tourner et sa position menacée à moyen et long terme. Pour conserver ou regagner les faveurs des consommateurs, la marque va enfin proposer des mises à jour majeures de Tizen sur certains de ses modèles.

Samsung est critiqué depuis longtemps pour sa politique de suivi logiciel des Smart TV. En effet, le fabricant ne met jamais à jour ses modèles déjà sortis, réservant seulement les nouvelles versions de son système d'exploitation Tizen à ses téléviseurs les plus récents. Mais le constructeur est en train de changer son fusil d'épaule.

Samsung a en effet annoncé qu'il allait désormais mettre à jour durant sept ans ses Smart TV alimentées à l'intelligence artificielle, appartenant donc aux gammes les plus coûteuses de la marque. Les premiers modèles à recevoir de telles mises à jour sont sortis cette année, mais quelques références de 2023 sont aussi concernées par cette évolution.

Samsung craint la concurrence de TCL et Hisense

“Avec la mise à niveau gratuite de sept ans de Tizen appliquée aux téléviseurs IA, nous allons creuser l'écart avec les entreprises chinoises en termes de part de marché”, a déclaré Yong Seok-woo, directeur de la division TV de Samsung, cité par The Korea Economic Daily. Pour le fabricant, il s'agit donc d'obtenir un avantage concurrentiel sur les marques chinoises, qui proposent souvent des rapports qualité-prix très intéressants.

Samsung rattrape aussi son retard face à des concurrents plus directs. LG a récemment promis quatre mises à jour majeures de webOS sur cinq ans pour ses Smart TV, incluant certains modèles sortis en 2022. De son côté, Sony propose aussi des mises à jour d'Android TV ou Google TV sur ses produits.

Selon le cabinet d'études de marché Omdia, Samsung est le leader incontesté de l'industrie des téléviseurs avec 28,8 % des parts de marché. Suit LG avec 16,6 % de pdm, puis les constructeurs chinois TCL et Hisense avec respectivement 12,1 % et 10,0 % de pdm. Surtout, ces derniers ne cessent de grappiller des parts depuis plusieurs années, allant jusqu'à reléguer Sony au cinquième rang des ventes.

Source : The Korea Economic Daily