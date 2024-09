Sommaire Prix et disponibilité

Un design dans la droite lignée de la gamme Odyssey

Une dalle OLED idéale pour le jeu

SmartTV, moniteur, ou les deux ?

Alors, on achète ?

Commentaires

L’Odyssey OLED G8 est l’un des nouveaux écrans phares de Samsung. Dalle OLED 4K de 32 pouces, taux de rafraîchissement de 240 Hz et logiciel Tizen embarqué, il a de quoi séduire. Mais qu’en est-il réellement ? Nous l’avons testé pour vous.

La famille des écrans Odyssey de Samsung accueille un nouveau moniteur : l’Odyssey OLED G8. Un produit qui vise avant tout le marché haut de gamme et qui veut séduire à la fois les joueurs et ceux qui cherchent de la flexibilité, puisque c’est également une smartTV.

Ses atouts pour séduire sont nombreux. Il peut compter sur une grande dalle OLED de 32 pouces, sur un affichage 4K et surtout sur un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Ajoutons à cela le savoir-faire de Samsung en matière de design et nous avons la promesse d’un beau produit.

Une fiche technique, c’est bien, mais cela ne fait pas tout. Que vaut ce Samsung Odyssey OLED G8 ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Samsung Odyssey OLED G8 est d’ores et déjà disponible sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Il est proposé au tarif conseillé de 1299 euros. Il est évidemment possible, via le jeu des promos, de le trouver moins cher.

Ecran Samsung Odyssey OLED G8 (S32DG800SU) Taille 32" Dalle OLED Courbure Plat Format 16:9 Résolution 3940x 2160 pixels Taux de rafraîchissement 240 Hz Connectique 1 ports DisplayPort 1.4

2 port HDMI 2.1

2 ports USB 3.0 Type-A

1 ports USB Type-B

1 port Alimentation Prix 1299 € Poids 8,5 kilos avec le pied

Ecran seul : 5,3 kilos Dimensions 719,7 x 584,6 x 263,5 mm

Ce tarif traduit le placement haut de gamme du G8, qui se tient aux côtés de l’Odyssey G9, vendu au même prix. Si le G8 adopte un ratio 16 :9 (32 :9 pour le G9) il a l’avantage de disposer d’une dalle 4K (contre 1440p pour le G9). A ce prix, on s’attend évidemment à quelque chose de costaud. Il est temps de se plonger dans le vif du sujet.

Un design dans la droite lignée de la gamme Odyssey

La gamme Odyssey brille par son design et ce G8 ne fait pas exception à la règle. Nous retrouvons ce châssis en plastique argenté épuré qui donne un air futuriste au produit. A l’arrière, l’orbe est toujours présent, cette fois matérialisé sous la forme d’un cercle LED personnalisable. Cela ne sert à rien, certes, mais cela donne une vraie personnalité à cet écran. Dans l’ensemble, on aime énormément les finitions impeccables, une habitude chez Samsung.

L’Odyssey G8 est doté d’un socle en aluminium lourd qui maintient parfaitement le pied et l’écran qui y sont accrochés. L’installation est simple et peut se faire par une seule personne ; le moniteur ne pèse que 8,5 kilos. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de l’accrocher simplement à un support mural (l’écran seul ne fait que 5,3 kilos).

Ce qu’on aime chez l’Odyssey G8, c’est sa flexibilité. Le pied permet en effet d’incliner, d’ajuster ou de pivoter la partie écran à l’envi. Ainsi, la dalle peut se mettre en mode paysage ou portrait selon les besoins (pivot à 90 degrés).

Il est également possible de lever ou baisser l’écran en hauteur sur 12 cm, de l’incliner sur 25 degrés et de le tourner sur 30 degrés. Pratique pour trouver LA position idéale. C’est l’une des grandes forces de ce moniteur : il trouvera sa place sur n’importe quel setup, qu’importe son agencement.

Sur le pied, on retrouve la traditionnelle attache en caoutchouc de Samsung pour accrocher ses câbles. On aurait aimé un système plus discret, comme le fait de cacher les fils dans le pied creux (c’était le cas sur le G7), mais c’est déjà ça. Les adeptes d’un cable managment harmonieux devront trouver une autre solution. Côté connectique, le produit a tout ce qu'il faut là où il faut : un port Display Port 1.4, deux ports HDMI 2.1, deux port USB 3.0 Type-A, USB Type-B et un port d’alimentation.

L’un des autres gros atouts de ce G8, c’est évidemment sa grande dalle OLED de 32 pouces. Nous regrettons qu’elle ne soit pas incurvée, ce qui est plus agréable pour le jeu, mais c’est avant tout une question de goût. Si les bords ne sont pas exactement la finesse incarnée (plus de 5 mm), ce n’est pas très grave sur un écran de PC.

Enfin, notons la présence d’une télécommande fournie avec le G8. C’est un moniteur, mais aussi une smartTV propulsée par Tizen. De fait, c’est par son biais que l’utilisateur navigue dans les menus et les paramètres, nous verrons ça plus bas.

A lire aussi – Test Samsung Odyssey OLED G9 : 49 pouces de bonheur

En résumé, Samsung offre un écran aux finition impeccables avec cet Odyssey G8. Sa grande force ? Une flexibilité que peu d’écrans sur le marché offrent. Samsung sait y faire avec ses designs et le monte encore aujourd’hui.

Une dalle OLED idéale pour le jeu

Il est maintenant temps de se plonger dans la partie la plus importante de ce test : l’analyse de l’écran. L’Odyssey OLED G8 dispose d’une grande dalle OLED de 32 pouces, une taille idéale à la fois pour le jeu sur PC et pour la consommation de contenus. Elle affiche une définition de 3480 x 2160 pixels (soit UHD) ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Ce dernier point est crucial pour ceux qui cherchent un écran gaming, surtout pour les jeux compétitifs en ligne. On pense notamment à Counter Strike, Overwatch, Valorant et, dans une moindre mesure, League of Legends. Il faut ajouter à cela un temps de réponse (confirmé par nos mesures) 0,03 ms. Concrètement, le taux d’i/s grimpe très haut et chaque action se répercute quasi-instantanément à l’image. Parfait pour jouer en multi, donc.

OLED oblige, le contraste est infini, ce qui donne à l’image un impact notable, surtout dans des scènes sombres. Parfait pour les aventures solos qui misent sur l’ambiance. La luminosité maximale s’élève à 270 cd/m², ce qui est peu. En réalité, ce n’est pas très grave pour une dalle censée rester en intérieur, mais attention toutefois au placement du moniteur : un vilain contre-jour peut rendre l’image illisible.

Plusieurs profils de couleur sont disponibles. Le mode par défaut, Eco, dispose d’une température juste à 6600K (norme vidéo de 6500K). L’affichage ne tire donc ni vers le rouge, ni vers le bleu. Les couleurs sont un peu exagérées, tirant vers le fluo, avec un Delta E moyen à 3,9 (en dessous de 3 étant bon). On note un écart maximal à presque 6 sur les bleus, dommage. Un souci qui se règle en optant pour le mode graphique, qui tombe en dessous de 3. Le mode loisirs, pour sa part, fait baisser la température à 5900K, donc légèrement rougeâtre.

L’Odyssey G8 dispose aussi d’un mode jeux, qui active un menu dédié et des modes d’écran supplémentaire pour chaque type de jeu. Par exemple, le mode FPS exagère les couleurs pour les rendre plus impactantes, tandis que le mode RPG baisse drastiquement la température pour réduire la fatigue visuelle lors de longues sessions. Le mode couleurs originales est, selon nous, le meilleur de tous, avec une fidélité colorimétrique (Delta E moyen à 2,9) et une température juste (6550K). C’est celui-ci qu’il faut choisir pour une utilisation quotidienne. Bref, un écran de qualité et maîtrisé, même si on aurait aimé plus de soin dans le calibrage. On regrette qu’il ne dispose pas d’un mode encore plus fidèle au niveau des couleurs, pour pouvoir traiter sereinement ses photos, par exemple. Mais dans l’ensemble, c’est très bien.

Signalons que l’Odyssey OLED G8 est équipé de quatre hauts-parleurs, situés à l’arrière. On apprécie leur présence (ce n’est pas systématique sur les moniteurs Odyssey), même si on déplore un son déséquilibré qui peine un peu au niveau des basses et des bas-médiums. Cela a tendance à rendre les voix un poil nasillardes. Dommage. Une partie audio d’appoint, donc, mais qui remplit son contrat.

A lire aussi – Cet écran à moins de 1000 euros dispose d’une fiche technique impressionnante, mais tient-il toutes ses promesses dans la vraie vie ? Test du Samsung Odyssey OLED G6

SmartTV, moniteur, ou les deux ?

L’Odyssey OLED G8 est un moniteur gamer, mais aussi une SmartTV. En effet, il embarque tout l’écosystème Tizen propre aux TV de Samsung. Cet OS se montre très complet et permet de connecter facilement son PC, mais aussi d’utiliser l’écran comme téléviseur. Plus encore, il accueille de nombreuses applications qui séduiront les joueurs ; on pense ici aux services de cloud gaming comme le Game Pass ou GeForce Now.

On retrouve aussi tout ce qui fait la particularité de cet OS, comme le multiview qui permet de diviser son écran entre deux applications ou la convergence avec les autres produits Samsung. Exemple : le G8 est capable de repérer votre Galaxy Watch 7 afin de vous proposer un programme de fitness via une application. La présence de cet OS pourrait représenter un plus pour certains utilisateurs, qui disposent ainsi d’un écran polyvalent, capable à la fois de trôner sur un bureau et de servir de téléviseur. D’ailleurs, Samsung inclut une télécommande dans le carton, nécessaire pour naviguer dans cette interface parfois fouillis.

Que ceux qui ne cherchent qu’un moniteur pour un usage PC se rassurent. L’Odyssey G8 remplit parfaitement ce contrat. Une fois le PC branché à la dalle, il n’est plus nécessaire de passer par l’interface Tizen à chaque démarrage. Cependant, la télécommande restera nécessaire pour régler les paramètres d’image, par exemple. Bref, le G8 joue sur les deux tableaux, TV et moniteur, et le fait bien.

Alors, on achète ?

L’Odyssey OLED G8 est un excellent écran. S’il est perfectible sur certains points, on aime le soin apporté à la dalle. Quel plaisir de jouer en 4K sur un grand affichage de 32 pouces, que ce soit pour un jeu solo immersif ou sur un titre compétitif. Pour ces derniers, les joueurs sont gâtés avec le taux de rafraîchissement élevé et le taux de réponse minimal. Cet écran s’adresse avant tout aux joueurs en quête d’une dalle 4K de qualité, et surtout immense.

Son autre grande force, c’est sa flexibilité. La flexibilité de son design, tout d’abord, puisque l’écran peut s’adapter à tous les setups avec son pied et sa dalle qui pivotent dans tous les sens. Flexibilité logicielle aussi, notamment via l’inclusion de l’écosystème Tizen qui la transforme en SmartTV.

Bref, un écran réussi qui siéra surtout aux joueurs. Samsung signe un bon moniteur, mais qui se réserve à un public de niche à cause de son prix certes justifié, mais élevé.