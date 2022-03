Samsung lance la précommande de ses PC portables Galaxy Book2 Pro | Pro 360, avec des cadeaux à la clé

Samsung fait un retour fracassant sur le marché des PC portables en France avec le renouveau de sa gamme Galaxy Book.

Découvrir les Galaxy Book2 Pro | Pro 360 sur Samsung.com

Le constructeur dévoile la série d’ultrabooks Galaxy Book2 Series, qui comprend quatre modèles d’ordinateurs misant sur un design fin et léger ainsi que sur des performances élevées.

Pourquoi précommander un Galaxy Book2 ?

Pour le lancement des Galaxy Book2 Pro 360, Galaxy Book2 Pro et Galaxy Book2 360, Samsung a prévu une offre de précommande.

Celle-ci est disponible jusqu’au 31 mars 2022 inclus et permet aux consommateurs d’obtenir plusieurs avantages par rapport à un achat standard.

En acquérant un Galaxy Book2 Pro, Book2 Pro 360 ou Book2 360, vous avez l’occasion de choisir entre une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro ou un moniteur externe incurvé de 27 pouces offerts avec l’ordinateur. Le choix et le coloris du produit gratuit se fait sur le site officiel de Samsung.

Un autre avantage de la précommande est de pouvoir profiter d’un bonus sur la reprise d’un ancien appareil. Pour les terminaux dont la valeur est estimée à au moins 1500 euros, le montant du bonus s’élève à 300 euros. Pour les dispositifs qui valent moins de 1500 euros, le bonus passe à 200 euros. Un bon moyen de financer son nouveau PC portable à moindre coût.

Enfin, précommander son Galaxy Book2 Pro 360, Galaxy Book2 Pro ou Galaxy Book2 360 sur le store de Samsung donne droit au gain de 5% du prix du produit en points Samsung Rewards, qui peuvent ensuite être utilisés pour de futures commandes.

Galaxy Book2 Pro 360 et Galaxy Book2 Pro

Aisément transportables et manipulables, les Galaxy Book2 Pro 360 et Galaxy Book2 Pro brillent par leur design tout en légèreté et en finesse. Comptez une épaisseur de seulement 11,7 mm et un poids plume de 1,11 kg pour le Galaxy Book2 Pro 15,6”, de 11,9 mm et de 1,41 kg pour le Galaxy Book2 Pro 360 15,6”.

La principale différence entre les deux modèles est que le Galaxy Book2 Pro se présente sous la forme d’un ultrabook classique, alors que la version 360 est un PC portable hybride 2-en1 qui peut être converti en tablette. Il est d’ailleurs équipé d’un écran tactile et vient avec un S Pen inclus. Le stylet est précis et bénéficie d’un temps de latence très faible pour une expérience d'écriture et de dessin particulièrement fluide. Le Galaxy Book2 Pro 360 peut aussi se connecter aux réseaux mobiles, avec une compatibilité 5G. Les deux supportent également le Wi-Fi 6E, la toute dernière norme de connectivité sans fil domestique.

L’écran de 15,6 ou 13,3 pouces avec définition Full HD+ repose dans les deux cas sur la technologie AMOLED, une caractéristique encore rare sur les laptops, qui restent bien souvent bloqués au LCD. Cela lui garantit entre autres de meilleurs contrastes et des noirs plus profonds.

Pour les professionnels et les créatifs, Samsung s’est aussi assuré que ses ordinateurs délivrent les meilleures performances. Pour ce faire, la marque a opté pour des processeurs Intel Core de 12e génération, les fameux Alder Lake avec procédé de gravure amélioré en 10 nm. Plus précisément, c’est le performant i7-1260P cadencé jusqu’à 4,6 GHz qui est ici embarqué. La partie graphique est confiée à un GPU Intel Iris Xe. La présence de 16 Go de RAM LPDDR5 et d’un stockage SSD NVMe de 1 To participe également à la vitesse et à la puissance du système.

L’autonomie est l’une des grandes forces du Galaxy Book2 Pro. Elle est confiée à une batterie de 68 Wh, et grâce à l’optimisation de la consommation du CPU, le PC portable peut endurer jusqu’à 21 heures de lecture vidéo consécutives.

Les Galaxy Book2 Pro 360 et Galaxy Book2 Pro sont tous deux certifiés Intel EVO. Cela signifie qu’ils remplissent un strict cahier des charges en matière de qualité de composants, de performances, de design, de réactivité, de temps de débranchement…

Galaxy Book2 360 et Galaxy Book2

Les Galaxy Book2 360 et Galaxy Book2 sont des alternatives plus abordables à leurs aînés et conservent la distinction entre modèle 2-en-1 avec écran tactile pour le premier et design classique pour le second. Dans les deux cas, les PC offrent une esthétique élégante ainsi qu’un confort d’utilisation certain, en 13,3 pouces pour le Galaxy Book2 360 et en 15,6 pouces pour le Galaxy Book2, qui a droit à un clavier rétroéclairé avec pavé numérique.

Ces modèles profitent eux aussi d’un processeur Intel de 12e génération, avec une certification Intel EVO pour le Galaxy Book2 360, ainsi que d’une expérience connectée haut de gamme grâce à l’écosystème Samsung Galaxy. Vous pouvez par exemple connecter sans fil une tablette Galaxy Tab S à l’ordinateur afin de l’utiliser comme écran externe, avec la possibilité de dupliquer ou d’étendre l’affichage, et de contrôler l’ensemble avec le seul clavier du Galaxy Book2.

La fonctionnalité Quick Share est le moyen le plus pratique pour envoyer des fichiers sans fil entre différents appareils Samsung Galaxy : PC, tablette, smartphone… L’interopérabilité entre les terminaux de la marque est impressionnante. De plus, Private Share permet de chiffrer les fichiers échangés à l'aide de la technologie blockchain.

A noter que les Galaxy Book2 n’arriveront que dans les prochains mois.

Les quatre ordinateurs de la série Galaxy Book2 sont livrés sous Windows 11 et avec la fonction Link to Windows, une version améliorée de Your Phone. Vous avez ainsi l’occasion d’utiliser les applications de votre mobile directement sur votre PC pour plus de praticité. Pour la domotique et le contrôle des objets connectés du domicile, SmartThings est intégré, tout comme l’assistant vocal Bixby qui répondra à toutes vos requêtes.

Découvrir les Galaxy Book2 Pro | Pro 360 sur Samsung.com