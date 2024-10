Samsung Health va vous simplifier la vie avec ces 3 nouvelles fonctions indispensables pour votre santé

Samsung a déployé une mise à jour majeure de son application Samsung Health. Cette version enrichie offre de nouvelles fonctionnalités, comme l'accès simplifié aux dossiers médicaux et le suivi des médicaments. Cette amélioration devrait séduire les utilisateurs à la recherche d'un suivi de santé complet.

Les applications de santé sur smartphones se multiplient car elles répondent à une demande croissante pour un suivi personnalisé. Elles permettent de surveiller différents aspects de la vie quotidienne, et de rester informé sur les évolutions de sa condition physique. Samsung a su s’imposer dans ce domaine avec son appli Samsung Health, intégrée à ses smartphones Galaxy et ses montres connectées, comme le Galaxy S24 et la Galaxy Watch 7.

Avec sa dernière mise à jour, Samsung Health offre trois nouvelles fonctionnalités :

un accès simplifié aux dossiers médicaux.

un suivi optimisé des médicaments.

une gestion améliorée de la nutrition.

Ces améliorations sont déployées progressivement en Europe, et visent à fournir aux utilisateurs un outil complet pour mieux surveiller leur santé.

Samsung Health permet un accès simplifié aux dossiers médicaux

Cette mise à jour permet désormais aux utilisateurs de Samsung Health de consulter leurs dossiers médicaux directement depuis l'application. En Europe, cela inclut l'intégration avec des plateformes de santé locales, ce qui facilite l'accès aux historiques médicaux, comme les prescriptions, les vaccinations et les résultats d'analyses. Grâce à un partenariat avec la plateforme b.well Connected Health aux États-Unis, ces fonctionnalités seront adaptées pour répondre aux normes et systèmes de santé européens dans les prochains mois.

Samsung a également renforcé le suivi des médicaments. L’application permet aux utilisateurs de scanner les boîtes de ces derniers pour les ajouter à leur liste personnelle. Cela offre un suivi précis des doses et des horaires de prise. Cette fonctionnalité est désormais accessible en France, en Allemagne, en Italie et dans d’autres pays européens. L'application avertit aussi les utilisateurs en cas de risques potentiels d’interactions médicamenteuses.

En parallèle, le suivi de la nutrition se dote d’une fonction de scan de code-barres afin de faciliter l'enregistrement des aliments consommés. En partenariat avec FatSecret, cette nouveauté permet de connaître les informations nutritionnelles, comme les calories et les valeurs nutritives des produits courants, avec un déploiement initial en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie et en Pologne.

Source : Samsung