Samsung Health : vous n’oublierez plus de prendre vos médicaments avec cette nouvelle mise à jour

Samsung a ajouté une nouvelle fonction de suivi des médicaments à son application Health. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez programmer des alertes pour vous rappeler quand prendre vos médicaments.

Si vous avez du mal à suivre votre traitement, Samsung lance un nouvel outil qui pourrait s'avérer très utile. Les utilisateurs de l'application Samsung Health pourront bientôt suivre leurs médicaments et obtenir des informations utiles à leur sujet.

Grâce à la fonction Médicaments, les utilisateurs de Samsung Health disposeront d'informations détaillées, notamment des descriptions générales et des effets secondaires possibles. En outre, la fonction Médicaments fournira également des informations sur les effets indésirables pouvant résulter d'interactions entre médicaments ou de la prise simultanée de certains aliments et substances tels que la caféine et l'alcool.

Samsung Health se met à jour avec une fonction dédiée aux médicaments

Cette fonction est donc un outil complet qui vous permet de gérer les médicaments prescrits et ceux en vente libre via l'application santé de Samsung. Samsung indique que vous pouvez configurer un rappel “fort” pour les médicaments essentiels, ce qui déclencherait une alerte en plein écran accompagnée d'un carillon sonore.

Vous avez également la possibilité de choisir des rappels moins intrusifs si vous prenez des compléments alimentaires pour votre bien-être général. La bonne nouvelle, c’est que ces rappels peuvent également être envoyés à l'application Galaxy Watch, ce qui vous évite d'avoir à approcher votre téléphone en permanence.

Mieux encore, les utilisateurs pourront également saisir « la forme et la couleur de leurs médicaments, ce qui leur permettra de différencier facilement les pilules qu'ils prennent ». Il va donc devenir encore plus compliqué de se tromper.

Hon Pak, vice-président et chef de l'équipe de santé numérique chez Samsung MX, a déclaré : « Samsung Health vise à aider les gens à mieux comprendre et gérer leur santé par le biais d'une plateforme holistique en connectant les appareils, les services et les personnes. Avec l'ajout de la nouvelle fonction de suivi des médicaments, nous pensons que les utilisateurs seront en mesure de gérer plus facilement leurs médicaments, d'améliorer l'observance et, en fin de compte, de maintenir une meilleure santé globale ».

Pour commencer à utiliser le nouvel outil de suivi des médicaments dès son lancement, vous devez disposer d'un smartphone équipé au minimum d'Android 8.0 et la version de l'application Samsung Health doit être mise à jour avec la version 6.26 ou une version ultérieure.