Les ventes de PC s’effondrent à cause de prix trop élevés, la crise de la mémoire est passée par là

Les fabricants ont écoulé 20 % de PC en moins au troisième trimestre 2026 par rapport à la même période en 2025. Plusieurs facteurs expliquent cette chute brutale.

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Crédit : Phonandroid

Les temps sont durs pour les constructeurs de PC. Les infrastructures d’IA monopolisent les composants de mémoire, créant une situation de pénurie de RAM et de stockage, et donc une augmentation des prix. Forcément, ces coûts supplémentaires sont répercutés sur les consommateurs, ce qui freine fortement la demande.

Selon le cabinet d’analyse IDC Research, les livraisons mondiales de PC ont chuté de 20,1 % au troisième trimestre 2026 par rapport à l’année précédente. Les ventes ont aussi reculé de 9,1 % par rapport au trimestre précédent, une anomalie sur un marché pour lequel cette période de l’année est historiquement solide grâce à la rentrée scolaire.

Le Big Three subit la crise de la mémoire de plein fouet

Les experts expliquent que les clients avaient anticipé leurs achats au premier semestre face aux craintes que les tarifs ne continuent de monter, ce qui s’est d’ailleurs vérifié. “Les distributeurs appréhendent désormais de se retrouver avec des stocks trop importants”, apprend-on. Cela devrait se traduire par un carnet de commandes qui se réduit pour les fabricants. Ceux qui ne sesont pas encore équipés peuvent par contre espérer des promotions à venir dans les prochains mois, les commerçants devant écouler leurs stocks. “Mais nous ne prévoyons pas de prix comparables à ceux d’il y a un an”, est-il toutefois précisé.

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Crédit : IDC

Lenovo reste leader du marché avec 14,9 millions de produits écoulés pour 24,6 % de parts de marché (pdm) au troisième trimestre 2026. Mais ses ventes ont diminué de 22,6 % par rapport à l’année dernière. La situation est encore plus préoccupante pour HP, toujours deuxième, mais avec un effondrement de 30,9 % de ses livraisons, qui s’élèvent à 10,3 millions pour 16,5 % de pdm. Dell ferme le podium malgré un recul des ventes de 25 %. La marque revendique 7,6 millions d’unités commercialisées sur la période pour 12,1 % de pdm. Apple et Asus sont à l’affût derrière et ont moins souffert ces derniers mois avec des baisses de respectivement 11,3 et 8,6 % de leurs ventes.

IDC annonce des perspectives négatives pour le reste de 2026 et pour 2027, avec une détérioration encore plus profonde de la situation.


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