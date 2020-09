Samsung Galaxy Note20 : un écran hors norme ?

Samsung sait y faire en matière d’écran, il nous le prouve année après année avec des smartphones toujours plus époustouflants en la matière. Le constructeur sud-coréen s’est une nouvelle fois surpassé avec la série des Note20, qui bénéficie des dernières avancées du fabricant.

Certains préfèrent l’écran incurvé bord à bord, qui offre une immersion fantastique et une expérience multimédia supérieure à celle des dalles plus classiques. D’autres lui préfèrent le traditionnel écran plat, plus simple à prendre en main pour certaines personnes. Ici, Samsung contente toute le monde puisque l’on retrouve un écran plat sur le Galaxy Note20 et un écran qui déborde sur les côtés sur le Note20 Ultra. Chacun peut choisir ce qui lui sied le mieux. Sur chaque modèle, on retrouve une dalle de type Infinity-O Display, c’est-à-dire sans encoche ni bordure supérieure, le capteur photo frontal étant habilement dissimulé dans un poinçon.

Une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

Pour le Note20 Ultra, on peut difficilement faire plus haut de gamme. Le très grand écran (6,9 pouces) Dynamic AMOLED 2X qu’il embarque affiche une définition Quad HD+ de 3088 x 1440 pixels, soit une résolution de 496 pixels par pouce. De quoi ne rater aucun détail de l’image. Certifiée HDR10+, la dalle propose des rendus de couleur bien plus nets, précis et vifs que la moyenne pour des photos, vidéos et jeux d’une beauté inégalable. Et ce n’est pas fini puisque le Note20 Ultra a droit à une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Scroller et balayer l’écran n’aura jamais été aussi agréable. Les sensations en jeu n’en seront également qu’enrichies. En bref : le Note20 Ultra, c’est l’assurance de bénéficier de l’image la plus belle et la plus fluide sur un smartphone en 2020.

Mais le Note20 n’est pas en reste. Son écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces est du plus bel effet. Comme celui de son grand frère, il supporte la technologie HDR10+ dont nous avons régulièrement vanté les mérites. En ce qui concerne la définition, nous avons affaire à du Full HD+ 2400 x 1080 pixels. La densité de pixels s’élève quant à elle à 391.

Le meilleur écran de smartphone du marché

Pour juger de la qualité d’un écran de smartphone, un organisme fait référence : DisplayMate, des experts en technologies de dalles qui testent les écrans de mobile à leur sortie. Le Note20 Ultra est passé entre les mains de ces spécialistes, et le verdict est sans appel : il n’existe actuellement aucun mobile commercialisé auprès du grand public équipé d’un meilleur écran que le Note20 Ultra.

Dans ses conclusions, DisplayMate se montre impressionné par l’appareil, dont l’écran a brisé de nombreux records de performances et obtient logiquement la meilleure note qu’il est possible d’attribuer : A+.

La précision des couleurs est “visuellement impossible à distinguer de la perfection”, note DisplayMate, qui apprécie également la très haute luminosité disponible (pic à plus de 1000 nits en full screen). Une caractéristique que l’on a tendance à oublier mais ô combien importante : qui n’a jamais eu du mal à voir l’affichage de l’écran de son smartphone à cause du soleil ? Un problème que le Note20 Ultra ne connaît pas, surtout que le rapport indique un “niveau de réflectance d’écran le plus bas que nous ayons jamais mesuré pour un smartphone”.

Son ratio de contraste décrit comme “infini” est porté aux nues également grâce à la technologie AMOLED. Le gamut de couleur natif du Note20 Ultra est tout aussi exceptionnel : l’écran couvre 135% de l’espace colorimétrique sRGB et 108% du standard DCI-P3, l’espace de couleur du cinéma numérique. En jeu, en vidéo ou même pour la photo, le rendu des couleurs sera ainsi parfaitement fidèle.

Un écran aussi pensé pour la productivité

Autrement dit, le Note20 Ultra est le mobile ultime pour regarder des séries, faire de la retouche photo et jouer. La réactivité du retour tactile en fait d’ailleurs une bonne option pour jouer avec les contrôles à l’écran, même si une manette sera toujours préférable. Avec le catalogue Xbox Game Pass qui arrive sur Android et le Galaxy Store grâce à xCloud le 15 septembre 2020, il va devenir possible de jouer à des jeux magnifiques sur le meilleur écran de mobile disponible, et le tout en nomade.

Vous l’avez compris, la dalle du Note20 Ultra est un petit bijou qui transforme l’expérience multimédia sur smartphone. Mais les tâches de productivité s’en retrouvent également boostées. Grâce à la grande taille de l’écran, aussi bien pour le Note20 que pour le Note20 Ultra, il n’a jamais été aussi confortable d’utiliser le mode multitâche d’Android et la surcouche One UI de Samsung. Regarder une vidéo dans une moitié de l’écran et envoyer un message ou vérifier ses réseaux sociaux dans l’autre moitié se révèle vraiment pratique.

Pour les artistes, la combinaison du S Pen haute précision et la faible latence de l’écran donne la possibilité de mettre à profit sa créativité. Pourquoi acheter une tablette graphique quand on peut avoir un Note20 multifonction ? Écrire avec un stylet sur un tel écran est un véritable plaisir, surtout avec une fréquence de rafraîchissement élevée. D’autant plus qu’une fonctionnalité permet de transformer ses notes manuscrites en texte bureautique facile à partager.

Un écran qui s'adapte à nos besoins et pensé pour proposer à l’utilisateur les meilleures performances quoi qu’on lui demande. Samsung a une nouvelle fois repoussé les limites avec ses Note20 et Note20 Ultra.