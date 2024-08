Samsung confirme par erreur le lancement imminent du Galaxy S24 FE en France

Cela fait plusieurs années que les Galaxy S haut de gamme sont rejoints en fin d’année par un nouveau modèle, et 2024 n’échappera pas à la règle. La sortie du Galaxy S24 FE est désormais confirmée.

On savait depuis plusieurs mois maintenant que Samsung travaille sur un nouveau smartphone pour la série Galaxy S24, le Galaxy S24 FE. Alors que son lancement approche à grands pas, Samsung a vraisemblablement déjà confirmé son existence.

En effet, sur le site officiel, Samsung France a déjà créé une page de support pour l’appareil. Ce dernier n’est pas directement identifié avec son nom, mais avec son numéro de modèle : SM-S721B/DS. Cela signifie que le fabricant coréen se prépare activement à son lancement chez nous.

La sortie du Galaxy S24 FE approche

La page de support ayant déjà été publiée sur le site de Samsung, tout porte dorénavant à croire que le smartphone sera lancé chez nous avant la fin de l’année. Si Samsung s’en tient à son calendrier de l’année dernière, le Galaxy S24 FE pourrait sortir au cours des dernières semaines de l’année.

Le Galaxy S23 FE était sorti au début du mois de décembre en 2023, mais Samsung pourrait cette année avoir un peu d’avance sur son calendrier. Il n’est pas impossible de voir l’appareil arriver dès la fin du mois de novembre.

Le Galaxy S24 FE devrait avoir droit au même processeur que le Galaxy S24, c'est-à-dire un Exynos 2400. Il s’agit d’une puce haut de gamme, mais cette dernière n’avait pas été en mesure de bien rivaliser avec le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Les premiers appareils dotés du prochain Snapdragon 8 Gen 4 devraient arriver dès la fin de l’année, donc il est certain que le Galaxy S24 FE n’offrira pas les meilleures performances du marché. Cependant, il devrait être lancé à un tarif bien plus abordable que la plupart des appareils haut de gamme. Pour rappel, le Galaxy S23 FE était disponible à partir de 699 euros, et il devrait en être de même pour ce nouveau Galaxy S24 FE. Comme toujours, il reste à voir si ce dernier sera suffisamment intéressant par rapport au Galaxy S24 classique, qui a déjà vu son prix baisser depuis son lancement.