Samsung baisse fortement le prix des nouvelles Galaxy Tab S12 : des tablettes ultra haut de gamme avec stylet inclus et écouteurs offerts

Samsung vient de lancer les Galaxy Tab S12+ et Tab S12 Ultra, ses nouvelles tablettes haut de gamme. Cette sortie est marquée par une avalanche de réductions qui font chuter les prix de 250 € à 550 € selon le modèle choisi. La marque vous offre également une paire de Galaxy Buds.

RETROUVEZ L’OFFRE SUR LA GALAXY TAB S12+

RETROUVEZ L’OFFRE SUR LA GALAXY TAB S12 ULTRA

Si vous recherchez une très bonne tablette pour travailler, vous divertir ou joueur, les tablettes haut de gamme de Samsung sont ce qui se fait de mieux : la marque vient de renouveller ses modèles les plus avancés. Les Galaxy Tab S12+ et Tab S12 Ultra concentrent les meilleures technologies de la marque pour des prix bien au dessus des 1 000 €. Mais grâce à une série de réductions proposées dans le cadre de ce lancement, vous pouvez les acheter moins cher.

La Galaxy Tab S12+ passe ainsi à 1 069 € au lieu de 1 319 €, avec les Galaxy Buds 4 offerts. Pour la Galaxy Tab S12 Ultra, comptez 1 189 € au lieu de 1 539 € dans sa version Wi-Fi de 256 Go. Elle est accompagnée des Galaxy Buds 4 Pro. Voici comment obtenir ces tarifs sur le site Samsung.

Le code FLASH12 et le paiement PayPal permettent de cumuler les réductions

Commençons par la Galaxy Tab S12+. En saisissant le code FLASH12 au panier, vous bénéficiez de 150 € de réduction. Choisissez ensuite PayPal comme moyen de paiement pour profiter d’une remise supplémentaire de 100 €. Les deux avantages font baisser la facture de 250 € sur la version de 256 Go.

Celle de 512 Go pour sa part fait l’objet d’une remise de 100 € en plus, toujours avec le même code promo. Elle revient donc à 1 169 € au lieu de 1 519 €, soit 350 € d’économie. Il ne faut ainsi débourser que 100 € de plus que pour la version 256 Go pour doubler le stockage. Dans les deux cas, Samsung vous offre les Galaxy Buds 4 au panier.

PROFITER DE L’OFFRE SUR LA GALAXY TAB S12+

Si vous visez le modèle le plus abouti, la Galaxy Tab S12 Ultra est un peu plus chère, mais bénéficie d’une réduction plus importante. Le code FLASH12 donne droit à 200 € de réduction, et le règlement avec PayPal à une réduction supplémentaire de 150 €. Vous économisez donc au minimum 350 € sur cette tablette.

Samsung ajoute une remise liée au stockage : 100 € sur le modèle 512 Go et 200 € sur celui de 1 To. Cela porte la réduction totale à 450 € pour la première et à 550 € pour la seconde. Il suffit encore une fois de saisir le code promo FLASH12.

Si 256 Go vous suffisent, la version Wi-Fi de la Galaxy Tab S12 Ultra est à 1 189 € au lieu de 1 539 €. Les Galaxy Buds 4 Pro s’ajoutent automatiquement au panier après l’application du code, quelle que soit la capacité choisie.

Vous avez jusqu’au 18 octobre 2026 inclus pour bénéficier de ces offres. Enfin, d’autres avantages sont proposés par Samsung : six mois d’essai à Google AI Pro et quatre mois de Photoshop offerts.

PROFITER DE L’OFFRE SUR LA GALAXY TAB S12 ULTRA

Deux grands formats, avec le S Pen fourni

Le choix entre ces tablettes dépendra de la taille d’écran que vous recherchez. La Galaxy Tab S12+ dispose d’une dalle de 12,6 pouces, et la S12 Ultra d’un écran de 14,6 pouces. Cette dernière offre une surface confortable. Son écran Dynamic AMOLED 2X affiche une définition de 2 960 x 1 848 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les deux modèles sont livrés avec le S Pen pour prendre des notes ou dessiner. Ils disposent également du mode Samsung DeX, qui offre une interface proche de celle d’un PC, avec la possibilité de travailler sur plusieurs fenêtres à la fois.

Les Galaxy Tab S12+ et Tab S12 Ultra sont équipées du processeur Dimensity 9500, dont les performances rivalisent avec celles du Snapdragon 8 Elite Gen 5. La version Ultra dispose par ailleurs d’une batterie de 11 600 mAh.