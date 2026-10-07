Galaxy Tab S12 Ultra et S12+ : jusqu’à 500€ d’économies et des Galaxy Buds offerts pour le lancement de la meilleure tablette Android

Samsung vient de sortir deux nouveaux modèles de tablettes Android haut de gamme, la Galaxy Tab S12 Ultra et S12+. Et la bonne nouvelle qui accompagne ce lancement, ce sont les nombreuses offres promotionnelles cumulables qui vous permettent d’acheter la meilleure tablette Android du moment à prix cassé. Vous pourrez ainsi en profiter avant tout le monde sans vous ruiner. On vous explique tout.

Découvrir l’offre sur la Galaxy Tab S12 Ultra

Découvrir l’offre sur la Galaxy Tab S12+

Il y a quelques jours, Samsung a annoncé sa nouvelle gamme de tablettes Galaxy Tab S12. Pour cette année, la marque coréenne se concentre sur deux modèles premium : la Galaxy Tab S12+ et la Galaxy Tab S12 Ultra. Si vous voulez les meilleures tablettes tournant sous Android, vous êtes au bon endroit. La Galaxy Tab S12 Ultra est même en concurrence directe avec l’iPad Pro pour le prix de la meilleure tablette tout court. Pour cette nouvelle génération, Samsung a mis la barre très haute avec des caractéristiques encore plus haut de gamme.

Pour ce qui est du prix, la Galaxy Tab S12+ est disponible à partir de 1319 euros dans sa version WiFi, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La Galaxy Tab S12 Ultra a un prix d’appel de 1539 euros, également pour la version WiFi, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Mais vous pourrez en réalité vous les procurer pour bien moins cher grâce à des promotions cumulables très intéressantes. Vous aurez même des cadeaux qui accompagneront votre tablette. Voici les différentes offres disponibles :

Jusqu’à 150 € de remise immédiate avec le code promo NEWS12

Remise supplémentaire de 100 € pour l’achat d’un modèle 512 Go et de 200 euros pour une version 1 To

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Ainsi, la Galaxy Tab S12 Ultra WiFi avec 1 To de stockage et 16 Go de RAM passe à seulement 1639 euros au lieu de 2139 euros, soit une baisse de prix totale de 500 euros. Et vous avez en plus des Galaxy Buds4 Pro offerts. Cela représente un cadeau supplémentaire de 249 euros !

Profitez de l’offre de lancement exceptionnelle sur la meilleure tablette Android

La Galaxy Tab S12 Ultra est un modèle ultra fin de seulement 5,1 mm d’épaisseur avec un poids plume de seulement 692 grammes. Durable, elle est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’eau. Vous pourrez donc l’emporter partout et ainsi profiter de son grand écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces avec une définition WQXGA+ (2960 x 1848 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximum de 1600 nits. En plus d’un écran magnifique, vous avez un son de haute qualité grâce au système audio avec quadruple haut-parleur. En somme, c’est le modèle idéal pour regarder des films et séries dans les meilleures conditions possibles.

Mais c’est aussi un modèle ultra-puissant capable de faire tourner des jeux, des apps exigeantes comme celles dédiées aux créatifs ou tout simplement pour faire du multitâche de façon fluide. Pour pouvoir faire tout cela, elle est équipée de la puce octo-core MediaTek Dimensity 9500, gravée en 3 nm. Ce processeur ultra-puissant est associé à une chambre à vapeur 3D pour une dissipation thermique optimale et ainsi garder des hautes performances en utilisation prolongée. En ce qui concerne l’autonomie, on profite d’une grosse batterie de 11600 mAh compatible avec la charge rapide 45 W.

En plus de la tablette, vous trouverez dans la boite le S Pen Hexagonal. Vous pourrez ainsi l’utiliser pour prendre des notes à la volée mais aussi pour dessiner ou faire de la retouche photo de façon précise et efficace. En somme, la Galaxy Tab S12 Ultra est capable de se transformer en tablette graphique. Et avec le mode DeX, vous pouvez même retrouver l’interface d’un ordinateur pour être encore plus productif.

Découvrir l’offre sur la Galaxy Tab S12 Ultra