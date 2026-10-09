À peine sorties, les Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra perdent jusqu’à 500 €, avec des Buds offerts

Les Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra viennent tout juste d’être lancés, avec des prix qui sont à la hauteur de leurs ambitions. Samsung propose néanmoins plusieurs moyens de réduire la facture. Jusqu’à 500 € en moins grâce à une série de remises. Le constructeur vous offre également une paire de Galaxy Buds 4 Pro ou Buds 4 selon le modèle choisi.

Voir l’offre sur la Galaxy Tab S12+

Voir l’offre sur la Galaxy Tab S12 Ultra

Samsung renouvelle le haut de son catalogue de tablettes avec deux modèles ultra premium. La Galaxy Tab S12+ d’une part, avec un écran de 12,6 pouces, ainsi que la Tab S12 Ultra de 14,6 pouces. Ce format est proche de celui de nombreux PC portables, ce qui s’avère très utile avec le mode Dex et le clavier qu’il est possible d’ajouter.

Disponibles depuis le 7 octobre, ces deux tablettes sont proposées à partir de 1 319 € et de 1 539 € respectivement. Il n’aura toutefois pas fallu attendre longtemps pour constater une baisse de prix. Comme d’habitude, Samsung propose une offre de lancement pour les acheter moins cher. Plusieurs réductions sont déjà disponibles sur le site de la marque.

Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra : comment profiter de l’offre de lancement de Samsung ?

La première remise passe par le code NEWS12, à saisir une fois la tablette ajoutée au panier. Il offre jusqu’à 350 € de réduction et ajoute automatiquement une paire de Galaxy Buds 4 au panier si vous achetez la Tab S12+, ou les Galaxy Buds 4 Pro si vous optez pour la Tab S12 Ultra.

Dans le détail, voici les réductions appliquées par le code promo NEWS12 en fonction de la variante choisie :

Galaxy Tab S12+ de 256 Go : 100 € de réduction

Galaxy Tab S12+ de 512 Go : 200 € de réduction

Galaxy Tab S12 Ultra de 256 Go : 150 € de réduction

Galaxy Tab S12 Ultra de 512 Go : 250 € de réduction

Galaxy Tab S12 Ultra de 1 To : 350 € de réduction

Vous pouvez ensuite faire baisser le prix davantage en choisissant PayPal pour le paiement. La réduction supplémentaire est de 100 € sur la Galaxy Tab S12+ et de 150 € sur la version Ultra. Elle s’applique automatiquement après avoir sélectionné ce moyen de paiement.

Prenons l’exemple de la Galaxy Tab S12 Ultra WiFi de 1 To : le cumul des deux remises permet ainsi de passer à 1 639 € au lieu de 2 139 €. Vous économisez ainsi 500 €, sans avoir à faire reprendre un ancien appareil. Les Galaxy Buds 4 Pro d’une valeur de 249 € sont offerts en plus.

Enfin, un Book Cover Hybride est aussi offert pour toute souscription à Samsung Care+. Il faut donc prendre l’assurance pour bénéficier de cet accessoire, contrairement aux écouteurs qui s’ajoutent avec le code promotionnel.

Deux grands formats pour travailler et se divertir

Pour en venir aux caractéristiques des nouvelles tablettes, Samsung propose ici deux formats assez différents : 12,6 pouces et 14,6 pouces respectivement pour la Galaxy Tab S12+ et la Tab S12 Ultra. Les deux utilisent une dalle Dynamic AMOLED 2X.

La différence de taille se ressent aussi sur le poids. La plus petite tablette pèse 553 g et la version Ultra, 692 g. Les performances reposent par contre sur le même processeur, en l’occurrence le Dimensity 9500, gravé en 3 nm. C’est une puce équivalent au Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. C’est donc l’une des plus performantes du marché en 2026.

Le stylet S Pen est par ailleurs fourni avec les deux tablettes. Vous pouvez donc vous en servir dès le départ pour écrire ou dessiner. Samsung propose également son environnement DeX pour travailler avec une interface adaptée au multitâche, avec la possibilité d’ajouter un clavier vendu séparément.

Enfin, l’autonomie monte jusqu’à 21 heures en lecture vidéo pour la Galaxy Tab S12+ et jusqu’à 23 heures pour l’Ultra. Les deux modèles bénéficient également de sept générations de mises à jour du système et de mises à jour de sécurité. C’est donc un investissement qui vous épargnera l’achat d’une tablette pendant près de 10 ans.

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