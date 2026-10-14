Samsung baisse encore le prix des Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra : jusqu’à 550 € de remise et des écouteurs offerts en bonus

Les Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra voient leur prix chuter fortement sur le site Samsung, alors qu’elles viennent juste d’être lancées. Grâce à un code promo et à une remise supplémentaire avec PayPal, vous pouvez économiser jusqu’à 550 € sur la version Ultra. Le constructeur vous offre également une paire de Galaxy Buds 4 ou Buds 4 Pro selon la tablette choisie.

Galaxy Tab S12 Ultra

Si vous voulez vous offrir l’une des nouvelles tablettes haut de gamme de Samsung, cette offre vous permet de réaliser une belle économie. Jusqu’au 18 octobre 2026 inclus, les Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra bénéficient de plusieurs remises cumulables sur le site du constructeur. Vous profitez au passage d’une paire d’écouteurs offerte.

À la base, le code FLASH12 permet de faire baisser le prix de la Galaxy Tab S12 Ultra de 200 €, quelle que soit la version choisie. Mais vous pouvez faire chuter davantage ce tarif en optant pour un modèle avec plus de stockage. Samsung accorde en effet 100 € de réduction supplémentaire sur la version 512 Go et 200 € sur celle de 1 To.

Et comme si cela ne suffisait pas, le paiement avec PayPal donne droit à une remise additionnelle de 150 €. L’économie à réaliser est donc de 350 € sur la version 256 Go, 450 € sur la version 512 Go et 550 € sur celle de 1 To. Dans les trois cas, les Galaxy Buds 4 Pro sont offerts et s’ajoutent automatiquement au panier après la saisie du code.

Au final, la Galaxy Tab S12 Ultra Wi-Fi de 256 Go revient à 1 189 € au lieu de 1 539 €, et celle de 1 To à 1 589 € au lieu de 2 139 €, avec les Galaxy Buds 4 Pro offerts dans les deux cas.

Galaxy Tab S12+ : jusqu’à 350 € de remise sur la version 512 Go

Si vous trouvez le modèle Ultra trop grand, la Galaxy Tab S12+ fait aussi l’objet d’une belle réduction. Le même code FLASH12 permet de profiter de 150 € de remise, auxquels s’ajoutent 100 € sur la version 512 Go. Vous bénéficiez également de 100 € de réduction supplémentaire en payant avec PayPal.

Cela correspond à une économie de 250 € sur le modèle 256 Go ou de 350 € sur celui de 512 Go. Ils reviennent respectivement à 1 069 € au lieu de 1 319 € et à 1 169 € au lieu de 1 519 €. Samsung vous offre cette fois les Galaxy Buds 4.

Les caractéristiques des Galaxy Tab S12 Series

Pour en venir aux caractéristiques des deux tablettes, la Galaxy Tab S12 Ultra se distingue par son grand écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces, avec une définition de 2 960 x 1 848 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La Galaxy Tab S12+ dispose d’un écran de 12,6 pouces, dans un format plus facile à transporter.

Les deux modèles sont équipés du MediaTek Dimensity 9500 et sont livrés avec le S Pen pour prendre des notes ou dessiner. Le mode Samsung DeX permet par ailleurs de travailler avec plusieurs fenêtres, dans une interface proche de celle d’un PC. La version Ultra intègre une batterie de 11 600 mAh.

Enfin, Samsung propose également six mois d’essai à Google AI Pro et quatre mois de Photoshop offerts, sous conditions.


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