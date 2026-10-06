Roborock Qrevo S5V : plus de 410 € de remise sur cet aspirateur robot puissant et complet, mais jusqu’à ce soir seulement

Vous n’avez plus que quelques heures pour profiter de cette belle baisse de prix sur l’aspirateur robot avec base de vidage et de nettoyage automatique Roborock Qrevo S5V. Il profite en effet d’une promotion de plus de 400 euros à l’occasion des Jours Flash Prime. On vous explique tout.

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Depuis cette nuit minuit et jusqu’à demain minuit, ce sont les Jours Flash Prime. Pendant 48 heures, les membres Prime peuvent bénéficier de très belles baisses de prix sur de nombreux produits en vente sur le célèbre site de vente en ligne. Et si vous n’êtes pas membre Prime, vous pouvez aussi en profiter gratuitement en souscrivant à l’offre d’essai gratuite de 30 jours au programme Amazon Prime.

Ainsi, vous pourrez voir le l’aspirateur robot Roborock Qrevo S5V en vente pour seulement 349,99 euros au lieu de 769,99 euros, soit une baisse de prix totale de 420 euros en comparaison du prix de vente conseillé à son lancement. Et pour moins de 350 euros, vous avez un modèle très complet, très puissant et très polyvalent.

Roborock Qrevo S5V : il va tout nettoyer à votre place

La marque Roborock est une référence dans le secteur ultra concurrentiel des aspirateurs robots. En effet, elle propose régulièrement des nouveaux modèles qui bénéficient des dernières innovations technologiques tout en pratiquant des prix accessibles au plus grand nombre.

Ainsi, le Roborock Qrevo S5V est un modèle qui développe une puissance d’aspiration de 12 000 Pa. Aucune saleté ne lui résiste et aucun poil ni cheveux ne va restreindre son fonctionnement grâce notamment à sa brosse principale DuoDivide anti-enchevêtrements. Et pour les tâches incrustées, vous pourrez compter sur son système de double serpillères rotatives capable de tourner jusqu’à 200 fois par minute et de se relever automatiquement pour éviter de mouiller les tapis et moquettes. En plus, avec sa technologie FlexiArm, vous allez pouvoir nettoyer efficacement même vos bords de plinthes et de meubles.

L’autre gros point fort de ce robot aspirateur, c’est sa base qui va bien sûr recharger l’appareil mais aussi vider sa poussière, remplir son réservoir d’eau propre, nettoyer ses serpillères et les sécher. Tout ceci se fait automatiquement. Vous pouvez ainsi laisser faire l’appareil pendant des semaines sans vous en soucier. Le ménage se fait tout seul, comme par magie !