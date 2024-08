Revisitez ce jeu vidéo légendaire sous toutes ses formes sur Switch, PlayStation, Xbox et PC

Pour la première fois, une compilation des nombreuses versions de ce jeu mythique sera jouable sur quasiment tous les supports. L'occasion parfaite de s'y plonger et de (re)découvrir son histoire.

Il y a des jeux vidéo qui marquent l'histoire. Des titres dont on peut dire qu'il y a un avant et un après eux. Parce qu'ils ont créé un genre à part entière encore exploité aujourd'hui, pour une idée de gameplay jamais vu auparavant ou pour des graphismes révolutionnaires à l'époque, les raisons sont multiples. L'un de ces jeux est tellement mémorable qu'il détient le record du monde du nombre de portages : 200 variations sur 70 supports différents environ.

Là où il fait fort, c'est que même si vous n'y avez jamais joué, vous en avez déjà entendu parler au moins une fois. Si l'on vous dit : des briques de différentes formes qui tombent du haut de l'écran et qui disparaissent une fois qu'elles forment une ou plusieurs lignes ? La musique iconique du jeu vient sûrement de se déclencher dans votre tête. Il s'agit de Tetris bien sûr. 40 ans après sa création, les joueurs continuent de battre des records dessus. Grâce l'éditeur Digital Eclipse, ils vont pouvoir le faire tout en traversant son histoire, littéralement.

Cette compilation est l'occasion parfaite de se replonger dans ce jeu vidéo qui a marqué l'histoire

Tetris Forever est une compilation de plus de 15 variantes du célèbre jeu. Du Tetris de 1988 sur Famicom à Tetris Battle Gaiden, dans lequel vous affrontez un adversaire et utilisez des pouvoirs, en passant par Tetris 2 + BomBliss où vous devez créer des combos entre les briques et des explosifs, il y a de quoi faire. Vous avez même droit à la version Electronika 60 de 1984. Le mode Tetris Time Warp compile tout ça en vous faisant passer d'une variante à une autre au fil de la partie.

Au-delà de ça, plus de 90 minutes de vidéos documentaires permettent d'en apprendre plus sur l'histoire du programme. Tetris Forever sort cette année 2024, sans précision de date. Il sera disponible sur PS4, PS5, Xbox Series S/X, Xbox One, Switch et PC via Steam et GOG. Le prix n'a pas encore été annoncé.