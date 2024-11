Réparer l’écran du Pixel 9 Pro Fold coûte presque aussi cher que de racheter le smartphone

Le site iFixit vend désormais les pièces nécessaires à la réparation d'un Google Pixel 9 Pro Fold. À moins que votre compte banque soit bien fourni, voici un conseil : éviter de casser le smartphone.

Faites-vous partie de ces gens qui utilisent depuis des mois, voire des années, un smartphone fonctionnel, mais dont l'écran est fissuré ? Vu le prix d'un changement, beaucoup de gens dans cette situation choisissent de s'en accommoder plutôt que de casser leur tirelire. Certains coupent la poire en deux en se tournant vers des sites comme iFixit, qui propose tout ce qu'il faut pour réparer soi-même les dégâts. En effet, la main-d’œuvre a vite tendance à rapidement gonfler la note.

Mais cela ne vaut que dans le cas où les pièces et autres outils nécessaires restent abordables. C'est généralement vrai pour les smartphones “classiques”, beaucoup moins dès lors que l'on s'attaque à des modèles pliables. L'exemple le plus flagrant est celui du Huawei Mate XT Ultimate, dont le triple écran coûte entre la moitié et un tiers du prix d'achat. Si vous avez plutôt jeter votre dévolu sur le Pixel 9 Pro Fold de Google, nous avons malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer.

Ne cassez pas votre Pixel 9 Pro Fold, le prix des réparations atteint presque celui du smartphone

Toujours sur le site d'iFixit, on peut désormais trouver les composants fournis par Google pour, par exemple, changer l'écran interne du Pixel 9 Pro Fold. L'addition est salée : 1 200 € environ. Pour rappel, le mobile a été lancé à 1 899 € et peut se trouver aux alentours des 1 600 € en moyenne avec des promotions. Bien sûr, l'écran lui-même est livré avec tout le reste : charnière, adhésif, boutons, outils…

Si vous avez de la “chance”, vous avez juste endommagé l'îlot photo arrière, ce qui réduit la facture à 247 €. Encore mieux quand c'est le capteur selfie qui a souffert, 97 €. Quelle que soit la partie concernée, iFixit propose comme à son habitude des tutoriels détaillés pour guider dans la réparation de l'appareil. Celui qui vous montre comment changer l'écran interne du Pixel 9 Pro Fold est composé de 199 étapes, sachant que le temps estimé est de 3 à 4h. Ça fait cher le taux horaire.