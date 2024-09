Regardez cet homme contrôler Alexa d’Amazon par la pensée grâce à une puce implantée dans son cerveau

Une puce cérébrale d'un nouveau genre permet de contrôler l'assistant vocal Alexa d'Amazon uniquement par la pensée. Atteint de paralysie, un homme a accepté de la tester et ça fonctionne, la preuve en vidéo.

Mark, 64 ans, est atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA), plus communément appelée maladie de Charcot. Il perd donc progressivement l'usage des muscles impliqués dans la motricité, le paralysant de plus en plus. Désormais incapable de bouger les bras, l'homme ne peut également plus parler. Il s'est porté volontaire pour expérimenter un nouveau type d'implant neuronal. Rien à voir avec la puce Neuralink d'Elon Musk, qui permet déjà de jouer aux jeux vidéo par la pensée, mais la finalité est sensiblement la même.

L'appareil, fabriqué par Synchron, porte le nom de BCI pour Brain-Computer Interface. Il prend place dans l'un des vaisseaux sanguins du cerveau, sachant qu'il se pose sans nécessiter d'opération où ce dernier est exposé à l'air libre. Mark n'a alors plus qu'à penser à ce qu'il voudrait faire pour naviguer sur une interface nécessitant normalement des appuis sur un écran ou des boutons. En l’occurrence, il est capable de contrôler l'assistant vocal Alexa d'Amazon.

Il est possible de contrôler Alexa par la pensée, la preuve en vidéo

Mark utilise la pensée pour activer la fonction “Appuyer pour déclencher Alexa”, lui permettant d'accéder aux fonctionnalités de l'assistant sans parler. Il peut ainsi allumer ou éteindre les lumières, vérifier ce que filme sa caméra connectée, passer des appels vidéo ou y répondre, choisir ce qu'il veut regarder sur la télévision… Tout ce que peut faire une personne valide avec un smartphone, une tablette ou une télécommande en somme.

“Il est difficile d'imaginer vivre dans notre monde moderne sans la possibilité d'accéder ou de contrôler des appareils connectés comme les produits Alexa et Echo d'Amazon, qui sont si présents dans ma vie quotidienne“, explique Mark. “Pouvoir gérer des aspects importants de mon environnement et contrôler l’accès au divertissement me redonne l’indépendance que je suis en train de perdre“. La vidéo de démonstration en situation réelle est disponible en suivant ce lien.