Regarder Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Apple TV+ abime votre cœur selon ces médecins

Vous pensiez que votre canapé était votre meilleur ami ? Détrompez-vous ! Une nouvelle étude révèle que votre fidèle compagnon télévisuel pourrait bien être votre pire ennemi.

Une récente étude publiée dans le Journal of the American Heart Association révèle qu'une réduction du temps passé devant la télévision pourrait significativement diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, en particulier chez les personnes présentant un risque génétique de diabète de type 2.

L'étude, menée par des chercheurs de l'Université de Hong Kong, s'est appuyée sur les données de près de 350 000 participants britanniques suivis pendant 14 ans. Les résultats sont sans appel : regarder la télévision plus de deux heures par jour augmente de 12 % le risque de développer des maladies cardiovasculaires, indépendamment du risque génétique de diabète.

Le temps d'écran sous surveillance

Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas tant le contenu regardé qui pose problème, mais bien la sédentarité associée au visionnage. Le Dr Younwon Kim, auteur principal de l'étude, souligne que « le temps passé devant la télévision représente plus de la moitié du comportement sédentaire quotidien et est systématiquement associé à un risque accru de diabète de type 2 et d'athérosclérose ».

L'étude met en lumière un constat alarmant : un adulte américain moyen passe près de cinq heures par jour devant son écran de télévision. Cette habitude, combinée à une prédisposition génétique au diabète, crée un cocktail particulièrement dangereux pour la santé cardiovasculaire.

Cependant, l'espoir est permis. Les chercheurs ont constaté que les personnes limitant leur temps de visionnage à une heure ou moins par jour ne présentaient pas de risque accru de maladies cardiaques, même avec une prédisposition génétique au diabète de type 2.

Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives en matière de prévention. Le Dr Damon Swift, de l'Université de Virginie, précisent que « cette étude montre que réduire le temps passé devant la télévision peut bénéficier à la fois aux personnes à haut risque de diabète de type 2 et à celles à faible risque ».

Les experts recommandent désormais d'utiliser le temps de visionnage comme un indicateur comportemental pour évaluer les risques de maladies cardiovasculaires, en particulier chez les patients diabétiques.