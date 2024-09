Redmi Note 14 Pro+ : Xiaomi prépare un retour en force pour sa série la plus populaire

D’ici quelques jours, Xiaomi dévoilera une nouvelle série de smartphones de milieu de gamme, les Redmi Note 14. Avant leur présentation, on sait déjà ce que l’on peut attendre de certains modèles, dont notamment le plus cher d’entre eux.

Chaque année, Xiaomi lance de nouveaux Redmi Note. Il s’agit de sa série de smartphones la plus populaire, ceux-ci proposant un rapport qualité-prix assez intéressant à chaque génération.

Le 26 septembre prochain, Xiaomi dévoilera les Redmi Note 14, et d’après les premières informations publiées sur les réseaux sociaux, nous serions cette fois-ci face à un véritable bond en avant en termes de qualité et de performances.

Que sait-on du futur Redmi Note 14 Pro+ de Xiaomi ?

Avant même le lancement de ses smartphones, Xiaomi a pris pour habitude de dévoiler au compte-goutte certains aspects des téléphones. Sur Weibo, le réseau social chinois, le fabricant a déjà évoqué certaines informations cruciales, dont notamment la capacité de la batterie.

Celle-ci atteindrait pas moins de 6200 mAh, ce qui est tout simplement conséquent. Par rapport au Redmi Note 13 Pro+ de l’année précédente, ce nouvel accumulateur offre une capacité revue à la hausse de 24%, soit une augmentation rarement vue entre deux générations. Avec une telle hausse, on ne s’attend pas à une légère augmentation de son endurance, mais bien à plusieurs heures d’autonomie supplémentaires. La recharge rapide ne sera pas en reste, à 90W.

Cette grande batterie sera accompagnée par un processeur Snapdragon 7s Gen 3, et ce combo promet donc de porter l’autonomie à de nouveaux sommets, sans pour autant sacrifier les performances.

Outre les performances, Xiaomi a aussi dévoilé que ces Redmi Note 14 seraient dotés d’un design beaucoup plus premium que leurs prédécesseurs. Le modèle Pro+, en l’occurrence, serait certifié IP69 pour la résistance à l’eau et à la poussière. C’est une caractéristique que l’on retrouve peu, même sur les smartphones les plus hauts de gamme. Il reste maintenant à savoir à quel tarif seront lancés ces nouveaux appareils, et surtout quand pourra-t-on espérer les voir arriver en France.