Les performances du Steam Deck dévoilées, l’Autopilot de Tesla mis en cause, le récap’

Selon les premiers benchmarks « maison » les plus gros jeux arrivent à atteindre les 30 images par seconde sur le Steam Deck, des policiers réclament 20 millions de dollars à Tesla après avoir été percutés par une Model X en Autopilot, les smartphones Android victimes d'un trojan qui s'abonne à des services coûteux, c’est le récap’ du jour.

Steam Deck : la console de Valve en dit un peu plus sur ses performances

Selon un utilisateur chinois qui a pu mettre la main sur le Steam Deck, les plus gros jeux arriveraient à atteindre les 30 images par seconde, comme l’avait annoncé Valve. Les premiers benchmarks « maison » se basent sur quatre jeux et les résultats sont très convaincants, tant au niveau de la performance que de la chauffe et de l’autonomie de la console. Pour rappel, le Steam Deck arrivera à la fin de l’année au prix de 419 euros au minimum.

Des policiers se font percuter par une Tesla Model X en Autopilot

Alors qu’elle était à l’arrêt, une voiture de police a été percutée à une vitesse de 112 km/h par une Tesla Model X en Autopilot. Les policiers ont été gravement blessés et ont décidé de porter plainte. Ils réclament des dommages-intérêts à hauteur de 20 millions de dollars. La poursuite allègue que le mode Autopilot de Tesla était « complètement incapable de détecter l'existence d'au moins quatre véhicules, six personnes et un berger allemand complètement arrêtés dans la voie de circulation » parce que le système a du mal à reconnaître les voitures et les piétons lorsque les feux clignotent.

Play Store : une centaine d'applications infectées par un trojan qui volent votre argent

Un dangereux malware vient d'être découvert sur le Play Store de Google. Son objectif ? Abonner ses victimes à de coûteux services sans qu'il s'en aperçoive. Pour mener à bien ses méfaits, le cheval de Troie Grift leur fait croire qu'elles ont gagné un cadeau et leur demande leur numéro de téléphone. Bien évidemment il n'y a rien à gagner, mais plutôt tout à perdre. Une fois le numéro récupéré, le trojan installé sur le smartphone abonne l'utilisateur à des services payants et dont les montants peuvent s'élever à 40 €/mois. N'hésitez pas à consulter la liste de toutes les applications qui diffusent Grift dans notre actualité (il y en a 137 au total), votre smartphone Android est peut-être infecté.

