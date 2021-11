Le Xiaomi 12 présenté en décembre, La conduite autonome de Tesla responsable d’un accident, c’est le récap’

Le Xiaomi 12 devrait être dévoilé en décembre après la conférence Snapdragon Tech Summit, la conduite entièrement autonome d’une Model Y provoque un accident aux États-Unis, 300 000 abonnés Instagram pour cette artiste de 91 ans qui créée des œuvres d’art sur Paint, c’est le récap’ du jour.

Le Xiaomi 12 bientôt dévoilé

Le leaker Digital Chat Station a révélé sur Sina Weibo que le constructeur chinois devrait annoncer son Xiaomi 12 au cours du mois de décembre, probablement juste après l’annonce du SoC Snapdragon 898. Le 30 novembre aura lieu la conférence annuelle de Qualcomm, le Snapdragon Tech Summit 2021 à Hawaï et la présentation du Xiaomi 12 devrait avoir lieu dans la foulée. L’informateur ainsi que le leaker Ice Universe pensent tous deux que Xiaomi pourrait ensuite rapidement commercialiser son nouveau flagship.

Tesla : la conduite entièrement autonome impliquée dans un accident

Nos confrères de The Verge rapportent qu’une Tesla Model Y a été détruite au cours d’un accident où le système de conduite entièrement autonome (ou FSD pour Full Self Driving) serait mis en cause. Dans un rapport fourni à l’agence américaine pour la sécurité routière (NHTSA), le conducteur explique avoir tenté de récupérer le contrôle sur son volant après que le FSD Bêta se soit engagé sur la mauvaise voie, mais affirme que « la voiture avait pris le contrôle d’elle-même ». La NHTSA devrait maintenant se pencher sur la bêta publique de la conduite entièrement autonome de Tesla.

Une artiste de Pixel Art de 91 ans affiche 300 000 abonnés sur Instagram

Concha García Zaera découvre Paint il y a 12 ans et décide de commencer à peindre sur le petit logiciel en s’inspirant notamment des multiples cartes postales envoyées par son mari tout au long de sa vie. Cette artiste qui a aujourd’hui 91 ans tient désormais une page Wikipédia, mais aussi un compte Instagram, où elle est suivie par 300 000 abonnés. Ses œuvres d’art sont vendues sur son site en ligne sous forme de tableau ou de totes bag, mais rien ne dit encore si l'artiste nonagénaire se lancera également sur le marché des NFT.

