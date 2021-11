Le classement Antutu d’octobre 2021, 500 To de données sur un mini-disque en verre, c’est le récap’

Antutu dévoile son classement des smartphones Android les plus puissants d’octobre 2021, un ingénieur fabrique un iPhone avec un port USB-C et les enchères ne cessent de monter sur eBay, des chercheurs ont créé un disque de verre capable de contenir 500 To de données, c’est le récap’ du jour.

Le Black Shark 4S prend la tête du classement Antutu d'octobre 2021

Comme chaque mois, Antutu a publié sur son site web son classement mensuel des smartphones Android les plus puissants du marché en Chine. Dans la catégorie haut de gamme, le Black Shark 4S Pro tient la première place, suivi du Nubia Red Magic 6S Pro. Côté milieu de gamme, l’IAOO Z5 de Viva domine le classement et le Mi 11 Lite de Xiaomi se retrouve sur la seconde marche du podium, talonné par le Xiaomi Civi.

iPhone + USB-C : un produit unique, mais très cher

L’ingénieur Ken Pillonel a fabriqué le mois dernier le premier iPhone avec un port USB-C fonctionnel. Le smartphone est désormais en vente sur eBay et les enchères ne cessent de monter. En effet, ce produit étant unique, il génère la curiosité et l’intérêt chez les acheteurs. Au moment où nous écrivons ces lignes, son prix s'élève à 4850 dollars, mais il aura le temps de grimper d’ici la fin des enchères le 11 novembre. Dans une nouvelle vidéo, l’étudiant en ingénierie robotique explique en détail comment modifier le connecteur d’un iPhone.

500 To de données sur un simple disque en verre

Au Royaume-Uni, une équipe de chercheurs de l’université de Southampton a découvert une nouvelle technique qui permet d’utiliser du verre de silice pour stocker des données. Selon les créateurs, il serait possible de faire tenir 500 téraoctets de données sur un disque de la taille d’un Blu-ray. À cette gigantesque capacité de stockage s’ajoute l’avantage de la durée, car ces disques 5D pourraient être lisibles après plus de 13 milliards d’années. Il nous tarde de voir ce système de stockage disponible pour tous les consommateurs.

