La Switch ne sait pas émuler les jeux N64, un futur réseau Wi-Fi sur la Lune, c’est le récap’

L’émulation offerte par Nintendo est catastrophique, attention à cette nouvelle tentative de phishing SFR, les chercheurs de la NASA ont révélé qu’il serait possible d’installer un réseau Wi-Fi sur la Lune, c’est le récap’ du jour.

Les joueurs déçus par l'Expansion Pack de la Switch

Le Nintendo Switch Online a accueilli l’Expansion Pack qui contient notamment des jeux N64 et Megadrive en émulation sur la console hybride. Malheureusement, les témoignages et les plaintes ne cessent de se multiplier. Les utilisateurs rencontrent de nombreux problèmes d'input lag, des latences sur l’audio ont également été signalées sur MarioKart 64 et des soucis de performances sur StarFox 64. Cette formule premium proposée par Nintendo nécessitera rapidement un correctif pour satisfaire les utilisateurs et être à la hauteur de son prix.

Lire : Nintendo Switch Online, l’émulation des jeux N64 est une catastrophe

Arnaque : un faux email SFR vous offre un iPhone 13 gratuit

Un lecteur nous a avertis d’une nouvelle tentative de phishing : cette fois-ci les hackers se font passer pour SFR et vous envoient un email pour vous offrir un iPhone 13 gratuit à récupérer dans votre « EspaceClients » dans un délai de 3 jours. Une fois sur la page Web, les pirates récoltent vos informations personnelles, jusqu’à vous demander d’entrer vos coordonnées bancaires, le seul but étant de vider votre compte en banque. Soyez vigilant si vous recevez un mail de SFR, les sites n’ayant pas encore été bloqués.

Lire : Phishing SFR – gare à cet email qui promet un iPhone 13 gratuit, il veut voler vos coordonnées bancaires !

La NASA réfléchit à un réseau Wi-Fi lunaire

Des chercheurs de la NASA ont mené une étude et découvert que l’installation d’un réseau Wi-Fi sur la Lune serait possible et pourrait même offrir une connexion tout à fait acceptable. Mary Lobo, la directrice du département d’incubation et d’innovation technologique à la NASA, souligne en effet que « cela pourra nous aider à surmonter les problèmes d’accès au réseau sur Terre, dans les régions les plus reculées du monde. »

Lire : La NASA veut installer un réseau Wi-Fi sur la Lune