Razer présente un curieux accessoire qui veut révolutionner l’immersion dans les jeux vidéo. Préparez-vous à vibrer, littéralement

Razer a dévoilé ses nouveaux produits lors de sa Razercon. Parmi eux, deux attirent particulièrement l’attention : le coussin haptique Freyja ainsi que le nouveau casque Kraken V4 Pro. Le premier a pour ambition de révolutionner l’immersion dans le jeu vidéo tandis que le deuxième est le casque gamer le plus cher jamais créé par la marque.

Et si votre corps vibrait à chaque fois que vous vous prenez un coup dans un jeu vidéo ? C’est ce que propose Freyja, ce coussin haptique développé par Razer. La marque californienne l'a présenté lors de sa traditionnelle Razercon. Ce n’est pas un concept, ni même une note d’intention, mais bien un vrai produit que vous pouvez acheter.

Freyja se présente comme un coussin à poser sur votre siège. Il est universel, il s’adapte donc à tous les fauteuils de bureau du marché, et pas seulement à ceux de la marque. Branché en filaire et relié en 2,4 Ghz à votre PC (via un dongle), il retransmet des vibrations à travers six coussins haptiques.

Ce coussin haptique veut renforcer l’immersion dans les jeux vidéo

Razer précise que les vibrations (réglables via le logiciel Synapse) fonctionnent sur tous les jeux et même sur les vidéos, étant donné que celles-ci se basent sur le son. Cependant, certains jeux appliquent des effets plus immersifs, comme Final Fantasy XVI, Hogwart’s Legacy ou encore le futur Silent Hill 2. Par exemple, dans le jeu Harry Potter, un sort permet de se rendre invisible et enveloppe l’avatar de bas en haut. De fait, les vibrations font de même, partant de nos fesses jusqu'en haut du dos. Une technologie que la marque a nommée Sensa HD et développée à Lille. Nous avons pu rapidement l’essayer et le résultat est assez bluffant. Cependant, nous avons encore des doutes sur beaucoup d’aspects. Qu’en est-il du confort après plusieurs heures de jeu ? Passé l’effet « whaou », ces vibrations ont-elles encore un intérêt ? En tout cas, la firme nous a précisé que le Freyja n'était qu’une première entrée dans le domaine du retour haptique et que cet aspect prendrait de plus en plus d’importance dans ses produits à l’avenir, à l’image des RGB Chroma.

Le Razer Freyja peut d’ores et déjà être acheté sur le site de Razer et chez les revendeurs partenaires. Il est vendu au prix de 299 euros.

Razer ne se fixe aucune limite avec son nouveau casque

Razer a également présenté son nouveau casque gamer : le Kraken V4 Pro. Un produit qui mise sur l’immersion et qui ne se fixe aucune limite. On retrouve ainsi les LEDs RGB sur les écouteurs, mais aussi un système de vibrations Il est équipé de deux hauts-parleurs de 40 mm et de coussinets en mousse recouvert de similicuir. Il peut se connecter à votre ordinateur de quatre façons : sans fil en 2,4 Ghz et bluetooth, et filaire en USB et prise Jack. On apprécie cette flexibilité.

Mais ce qui fait la grosse particularité du casque, c’est le HUB de contrôle à poser sur votre bureau. Il dispose d’une molette, mais surtout d’un écran OLED pour régler tous les paramètres. Pratique… mais cela fait énormément gonfler le prix ! Le Kraken V4 Pro est d’ores et déjà disponible au prix de 449 euros. Ouch !

En plus de ces deux produits, Razer a également présenté un Refroidisseur pour PC portable, mais aussi la toute nouvelle version de Razer Synapse, la quatrième. Espérons que celle-ci rende l’expérience moins frustrante que Synapse 3.