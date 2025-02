Qu’est ce que le Relais Privé iCloud et peut-il remplacer votre VPN ?

Lancé en 2021, le Relais Privé iCloud permet de renforcer la sécurité et la confidentialité des appareils Apple. Intégré à l'abonnement iCloud+, il fonctionne un peu comme les VPN, mais avec quelques limitations. Voyons voir les différences entre les deux types de solutions.

Tous les internautes n’utilisent certes pas un VPN, mais la plupart en ont déjà entendu parler. On ne peut pas en dire autant du Relais Privé iCloud, apparu assez récemment et qui est exclusif aux utilisateurs d’appareils sous iOS, iPadOS et masOS.

C’est déjà l’une des principales différences entre un VPN classique et le Relais Privé d'Apple. De par son fonctionnement, il est assez similaire aux VPN, mais peut-il réellement les remplacer ? Dans l'absolu, la réponse est non, mais tout dépend de ce que vous recherchez.

Comment fonctionne le Relais Privé iCloud ?

Il faut d’abord rappeler que cette fonctionnalité a pour but de garantir votre anonymat sur Internet, mais aussi d’empêcher tout tiers d’accéder à vos données de navigation. Ni votre opérateur, ni Apple et ses partenaires ne peuvent en effet savoir ce que vous faites, encore moins relier ses informations à votre identité.

Dit comme cela, on a l’impression qu’il s’agit en fait d’un VPN à la sauce Apple. Si dans le principe, les deux sont proches, le Relais Privé d’Apple fonctionne différemment. D’abord, la transmission de vos requêtes se fait en deux étapes. Lorsque vous essayez de visiter un site web, la requête transite par deux serveurs : le premier est opéré par Apple et le second par un fournisseur de contenu tiers.

Lors de la première étape, votre requête DNS est chiffrée localement avant même d'être transmise au serveur d'Apple. Ce dernier ne sait donc pas quel site vous visitez, mais voit votre adresse IP. L'adresse est ensuite chiffrée puis transmise au second serveur.

Lors de cette deuxième étape, le serveur relais remplace votre IP anonymisée par une autre adresse. La requête est ensuite envoyée à la destination finale. Le processus dans son ensemble permet d’assurer que vos activités soient totalement privées. Ni votre FAI, ni Apple et ses partenaires ne savent ce que vous faites.

Quelles différences entre le Relais Privé d’Apple et les VPN ?

Contrairement aux VPN, le Relais Privé iCloud offre peu de flexibilité. Il ne permet pas de choisir un serveur, un pays de connexion, encore moins le protocole de transport de données. De plus, la solution d’Apple ne protège pas l’ensemble de votre trafic Internet. Voici plus en détails ses limites par rapport aux VPN.

Le Relais Privé iCloud ne fonctionne qu’avec les appareils Apple

La fonctionnalité est payante et est intégrée à l’abonnement iCloud+(0,99 € à 9,99 € par mois). Elle n’est donc compatible qu’avec les appareils d'Apple : iPhone, iPad et Mac. La plupart des VPN sont par contre compatibles avec toutes les plateformes, y compris Android et Windows.

Contrairement aux VPN, le Relais privé d’Apple ne protège pas l'ensemble de votre trafic

Le Relais Privé iCloud se limite à la navigation sur Safari (seul navigateur compatible). Il ne protège donc pas l’ensemble de votre trafic internet, ni même ce que vous faites sur d'autres navigateurs comme Chrome, Edge ou Firefox. En d’autres termes, toute activité en dehors de Safari n’est pas protégée par le relais privé d'Apple.

Vous ne pouvez choisir ni le serveur, ni le pays de connexion

Les meilleurs VPN disposent de milliers de serveurs dans plusieurs dizaines de pays. Surfshark propose par exemple plus de 3000 serveurs dans 100 pays. Vous pouvez choisir spécifiquement dans quel pays et sur quel serveur vous souhaitez vous connecter.

Le Relais Privé iCloud par contre choisit automatiquement une adresse IP proche de votre lieu de résidence ou de votre région. Ne vous attendez pas à utiliser cette option pour contourner la censure géolocalisée ou pour accéder aux catalogues étrangers des plateformes de streaming comme Netflix.

Le Relais Privé Apple ne permet pas de choisir le protocole de sécurité

Les utilisateurs de VPN ont la possibilité de choisir leur protocole de tunneling parmi les standards les plus avancés du marché comme Wireguard, OpenVPN ou encore IKEv2/IPSEC. Le Relais Privé iCloud s'adresse par contre à ceux qui recherchent une solution simple, sans avoir à se soucier du contrôle avancé des paramètres.

Les protocoles qu'utilise Apple sont d'ailleurs assez différents de ceux des VPN traditionnels. La marque à la pomme s'appuie principalement sur QUIC, un protocole basé sur UDP et sa variante MASQUE. Ils sont toutefois conçus pour être rapides et sécurisés.

Conclusion

Bien que les VPN traditionnels et le Relais Privé iCloud aient quelques points en commun, ils ne s'adressent pas à la même cible. La solution d'Apple peut vous convenir si vous cherchez un moyen simple de protéger votre navigation sur Safari ou pour changer d'adresse IP sans changer de pays. Vous pouvez l'utiliser uniquement sur les iPhone, iPad et les Mac.

Optez pour un VPN par contre si vous recherchez une solution plus complète et polyvalente qui sécurise l'ensemble de votre trafic internet. Vous pourrez également choisir le pays, le serveur ou encore le protocole VPN que vous voulez. Les meilleurs VPN comme Surfshark proposent également des fonctionnalités bien pratiques comme le Split Tunneling, le Kill Switch, une protection avancée contre l'espionnage, les malwares ou encore les fuites de données.