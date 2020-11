PS5 sur Amazon : retour en stock de la console dès 13h

La PS5 est officiellement disponible ce jeudi 19 novembre 2020. La trouver en stock se révèle être un véritable parcours du combattant. Après un réapprovisionnement ce matin du coté de Cdiscount et de la Fnac, c'est au tour d'Amazon de la proposer en stock, au compte goûte, à la vue de la forte demande de la console.

Si vous faites parti des personnes qui souhaitent acheter la PS5 le jour de sa sortie, et qui la cherche désespérément depuis ce matin, sachez qu'Amazon a prévu un réapprovisionnement de stock dès aujourd'hui à partir de 13 heures.

Pour rappel, il y a quelques jours, Amazon prévenait ses clients que la console serait en stock le 19 novembre 2020 à partir de très exactement 13 heures et poursuivait en annonçant “nous ferons tout notre possible pour livrer toutes les commandes au plus vite. Si vous commandez la console, nous vous enverrons un email avec une estimation de la date de livraison. Cependant notez que cette date est sujette à des modifications”.

Qu'il s'agisse de la PS5 dans sa version standard ou dans sa variante Digital Edition, la console de Sony est victime de son succès, et rares sont les personnes qui ont réussi à y mettre la main dessus. C'est donc l'occasion de tenter votre chance en faisant preuve de rapidité pour ajouter la console au panier et valider votre commande et peut-être espérer vous offrir (enfin) la PS5 que vous convoitez tant.

