Pourquoi votre VPN ralentit-il votre connexion et comment gagner en vitesse ?

Les VPN ont naturellement tendance à augmenter la latence des connexions internet et à baisser les débits, mais cet impact peut être fortement réduit en appliquant quelques astuces pratiques.

L’adoption des VPN est en constante augmentation depuis quelques années, notamment en raison de la volonté croissante des internautes de protéger leur vie privée, sécuriser leurs connexions et contourner les restrictions de contenu.

Il est bien connu que l’utilisation des VPN peut réduire les performances des connexions internet, mais vous pouvez minimiser cet impact et profiter d’une expérience fluide au quotidien.

Pourquoi votre VPN ralentit-il votre connexion ?

Le mode de fonctionnement des VPN a une influence directe sur les débits et la latence. Chaque étape constitue un goulot d’étranglement : du chiffrement jusqu’au routage qui impose un détour par des serveurs éloignés, et ce, dans les deux sens du trafic.

L’étape du chiffrement ajoute donc un léger délai, puis les données passent par un serveur intermédiaire, souvent situé dans un autre pays, ce qui allonge le trajet et augmente le temps de transit.

La surcharge des serveurs VPN est un autre facteur de ralentissement. Plus il y a d’utilisateurs connectés à un serveur, plus ses performances en pâtissent.

Enfin, la quantité de service a aussi un impact, et notamment la qualité des infrastructures du fournisseur et le nombre de serveurs dont il dispose.

Comment améliorer les performances de votre VPN ?

Voici quelques astuces simples qui vous permettront de réduire l’impact des VPN sur les performances de votre connexion internet.

Choisir un serveur proche géographiquement

C’est le changement qui vous fera voir l’amélioration la plus notable. La distance entre le serveur VPN et votre position réelle affecte grandement les performances. Plus le serveur sur lequel vous vous connectez est éloigné, plus le temps de latence sera élevé, ce qui réduit également les débits.

Si votre objectif est de protéger votre vie privée et sécuriser votre trafic, choisissez un serveur situé dans le même pays, voire la même ville que votre localisation physique. Vous bénéficierez ainsi des meilleures performances possibles. Et au cas où vous seriez obligé de changer de pays, par exemple pour contourner une censure, privilégiez encore un pays proche.

Choisissez un protocole rapide

Le protocole VPN a aussi un impact sur les performances. Certains protocoles sont mieux optimisés pour offrir de meilleures vitesses de connexion. C’est le cas de WireGuard, un protocole moderne et léger. Il est bien plus rapide que des protocoles plus anciens comme OpenVPN et L2TP/IPsec.

Vous pouvez également opter pour le protocole IKEv2/IPsec qui offre de bonnes vitesses et une excellente stabilité, notamment sur les appareils mobiles.

Optez pour un VPN de qualité

La qualité de service dépend en grande partie du fournisseur. Évitez les VPN gratuits, souvent limités sur de nombreux aspects, y compris les performances. Et même les services premium ne se valent pas tous dans ce domaine ;

Privilégiez donc les fournisseurs ayant une bonne réputation et n’hésitez pas à profiter des périodes d’essai pour tester les performances. La plupart des VPN payants proposent une garantie « satisfait ou remboursé », généralement de 30 jours, ce qui vous permet de vérifier leur efficacité sans vous engager.

Cliquez ici pour essayer Proton VPN

Évitez les serveurs surchargés

La charge des serveurs joue également sur les performances. Les meilleurs VPN payants donnent une indication du niveau de charge de chaque serveur. Privilégiez des serveurs peu encombrés ou laissez l’application choisir automatiquement le serveur le plus performant.

C’est là que le nombre de serveurs et de pays proposés prend toute son importante. Plus un VPN dispose de serveurs, mieux c’est. Proton VPN offre par exemple plus de 15000 serveurs dans 120 pays, ce qui permet de mieux répartir les charges pour améliorer les performances.

En résumé, il est tout à fait possible d'optimiser les performances de votre VPN pour les rapprocher de celles de votre connexion internet, à condition de choisir un VPN de qualité et un protocole efficace. Pensez également à réduire l'impact de la distance en privilégiant des serveurs proches et peu encombrés.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton VPN.