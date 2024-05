Pourquoi les iPhone reconditionnés pourraient être interdits en France

La mise en application d'une directive européenne pourtant favorable aux consommateurs sur le papier pourrait avoir des conséquences néfastes sur le marché des iPhone reconditionnés. Explications.



S'offrir un iPhone n'est pas à portée de toutes les bourses. Apple vend ses smartphones à des prix élevés depuis de nombreuses années et la tendance n'est pas à la baisse drastique. C'est pourquoi de nombreuses personnes se tournent vers des modèles plus anciens et, pour faire un maximum d'économies, n'hésitent pas à les acheter d'occasion. Ce n'est donc pas un hasard si les 5 smartphones reconditionnés les plus vendus de 2023 sont des iPhone. Mais ce marché pourrait bien être menacé par une directive européenne.

Elle ne vise pas directement les iPhone reconditionnés puisqu'il s’agit du texte imposant le port USB-C sur les appareils électroniques de petite et moyenne taille à partir de fin 2024 (2026 pour les ordinateurs portables). C'est lui qui a poussé Apple à abandonner le port Lightning sur les iPhone 15. En soi, c'est une bonne chose d'universaliser la méthode de chargement des smartphones et autres, mais pourquoi est-ce un danger pour les mobiles reconditionnés de la marque à la pomme croquée ?

Les iPhone reconditionnés pourraient être interdits en France, voici pourquoi

Le texte, qui en France prend la forme d'un décret et d'un arrêté, fait qu'il sera illégal d'importer des appareils non conformes comme les iPhone 14 et antérieurs, dépourvus de port USB-C. De plus, il impose que les équipements “mis sur le marché” en soient dotés. Et techniquement, on peut considérer un smartphone reconditionné comme mis sur le marché. C'est ce qui permet de le taxer à nouveau sur la copie privée par exemple.

Autrement dit, en plus de ne pas pouvoir vendre des iPhone d'occasion récupérés dans d'autres pays, il ne serait en théorie même plus possible de proposer ceux qui proviennent de chez nous. Ces deux interprétations aboutiraient à une baisse considérable du choix sur le marché des iPhone d'occasion. Pour le moment, il n'est pas certain que le texte soit appliqué de cette manière, mais toujours est-il qu'en attendant d'éventuelles précisions, le risque reste réel.

Source : Services Mobiles