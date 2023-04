Pourquoi et comment protéger votre identité numérique ?

L’identité numérique, ou empreinte numérique, est l’ensemble des éléments qui permettent de vous reconnaître sur internet. Collectés par des acteurs malveillants, ils peuvent être exploités pour dresser votre profil d’utilisateur, à des fins frauduleuses, ou pour voler votre identité. Pour s’éviter de sérieux problèmes, il est primordial de se protéger.

Les sites web sont de plus en plus gourmands en données personnelles et embarquent des traceurs qui récoltent une quantité phénoménale d’informations sur leurs visiteurs. Nous avons bien sûr les cookies, ces petits fichiers stockés par un serveur sur l’appareil de l’utilisateur et qui sont automatiquement renvoyés au serveur source lors d’une nouvelle connexion sur le domaine, qui permettent aux sites de récolter bon nombre d’informations sur vos habitudes de navigation et d’autres aspects. En plus de ces cookies, les acteurs du web analysent également nos empreintes numériques, qui constituent notre identité numérique.

Quelles empreintes numériques laissez-vous derrière vous ?

Lorsque vous naviguez sur le web, les mouchards et les trackers récoltent un très grand nombre de données à votre sujet, même sur des sites qui vous paraissent légitimes. On différencie deux grandes familles d’empreintes numériques, dont sont très friands les éditeurs de sites web, les régies publicitaires, et d’autres acteurs du web aux intentions pas toujours louables : les empreintes de navigateur et les empreintes d’appareil.

Un site web est en mesure de collecter vos empreintes de navigateur, ce qui comprend le navigateur que vous utilisez, sa version de mise à jour, la résolution d’écran du terminal depuis lequel vous êtes connecté, votre fuseau horaire, vos paramètres de langue, les plugins, add-ons et extensions de navigateur installés et leur version, les polices installées sur l'appareil, votre adresse IP et bien d’autres données.

Les sites web vont aussi récolter ce que l’on appelle des empreintes d’appareil, qui renseignent plus précisément sur le matériel utilisé : nature du système d'exploitation (bureau ou mobile) et version installée, modèle de processeur, quantité de RAM, capacité de stockage, niveau de charge de la batterie le cas échéant, adresses IP et MAC du dispositif, informations liées au réseau…

Pourquoi vos empreintes numériques sont importantes ?

À l’aide de vos empreintes numériques, les acteurs du web vont définir votre identité numérique, unique, qui permet de vous reconnaître parmi tous les autres utilisateurs, même si vous supprimez vos cookies ou que vous changez d’adresse IP. En effet, vous êtes identifiable à partir des dizaines, voire des centaines, de données que vous émettez lors de votre navigation. Sur la planète, il est en effet très probable que votre configuration n’ait aucun semblable : OS, fiche technique de votre appareil, langue parlée, version de navigateur utilisée, combinaison d’extensions installées… votre profil complet est sans pareil.

Grâce à toutes ces données, les sites web savent qui vous êtes, même si vous n’avez pas de compte sur leur plateforme. Votre identité numérique sert au ciblage publicitaire, mais peut aussi être exploitée à des fins malveillantes par des pirates pour des opérations de fraude ou d’usurpation d’identité. En connaissant votre système et vos informations, un acteur peut se faire passer pour vous auprès de votre banque par exemple, et accéder à votre espace client et à vos comptes en échappant aux mesures de sécurité normalement en vigueur lors d’une première connexion depuis un nouvel appareil, notamment l’authentification à double facteur.

Il y a quelques semaines, le FBI démantelait Genesis Market, une organisation qui vendait des empreintes numériques ainsi que des kits d'usurpation d'identité permettant d’imiter l'identité numérique des victimes. Cookies du navigateur, connexions enregistrées, données de formulaire de remplissage automatique : les pirates fournissaient tout le nécessaire pour prétendre être le véritable propriétaire d’un compte. Mais le mal est fait, Genesis Market a déjà vendu bon nombre de ces kits, et d’autres structures de ce genre sont de toute manière prêtes à prendre le relais et à menacer les internautes du monde entier.

Comment protéger votre identité numérique ?

Selon Europol, “il y a de fortes chances que vos identifiants se soient déjà retrouvés en vente sur ce marché criminel”. Et les pirates se montrent de plus en plus inventifs pour subtiliser les identifiants, cookies, empreintes numériques et métadonnées des utilisateurs, qui leur servent à contourner les systèmes de sécurité et les mécanismes d'authentification multifacteur.

L’agence européenne de police criminelle recommande le recours à un logiciel antivirus sur tous ses appareils électroniques afin de se protéger efficacement contre ce type de menaces. Elle conseille également de garder à jour son système d’exploitation, ses pilotes et ses logiciels afin de bénéficier des dernières fonctionnalités de sécurité.

Bitdefender propose des solutions tout-en-un offrant une protection complète contre les logiciels malveillants et le phishing, défendant votre identité numérique, et incluant un VPN et un gestionnaire de mots de passe, aussi bien sur ordinateur que sur smartphone ou tablette. Vous accédez donc avec un seul abonnement à toutes les fonctionnalités de sécurité et de confort qui rendent votre quotidien à la fois plus simple et plus sûr.

Bitdefender Premium Security protège jusqu’à 10 appareils Windows, macOS, iOS et Android. L’offre inclut toute la suite logicielle antivirus Total Security ainsi que le VPN en illimité pour masquer son adresse IP et utiliser une connexion chiffrée et le bien pratique gestionnaire de mots de passe, qui génère automatiquement des mots de passe forts et remplit lui-même les formulaires d’authentification pour une connexion rapide et sécurisée à ses différents comptes.

La formule Bitdefender Premium Security Plus va encore plus loin en intégrant également Bitdefender Digital Identity Protection. Cette solution vous permet de savoir si vos données ont été compromises et si votre identité numérique est en danger. Elle analyse le web en continu et en temps réel à la recherche d’éventuelles fuites de vos données personnelles et surveille si vos comptes ont été exposés. Si c’est le cas, vous êtes immédiatement averti par le biais d’une alerte, ce qui vous permet de prendre les mesures nécessaires avant qu'il ne soit trop tard : changement de mot de passe et d’identifiant, renforcement de la sécurité, mise en place d’une authentification à double facteur… Grâce au tableau de bord de Bitdefender Digital Identity Protection, vous avez un aperçu de toutes vos empreintes numériques recensées sur le web ainsi que des fuites de données dont vous êtes l’objet.

Cet article est une publication sponsorisée par Bitdefender.