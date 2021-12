PornHub, YouPorn, Xvideos : la vérification de l’âge, le gros problème des sites porno

Il y a 15 jours, le CSA ordonnait à PornHub, Xvideo, YouPorn, Tukif et XHamster d'instaurer un système de vérification d'âge sur leur site respectif. Les plateformes ont deux semaines pour se mettre en conformité, sinon leur accès pourra être bloqué par les FAI à la demande du CSA. Et alors que le délai est arrivé à son terme, aucune solution n'a été trouvée.

Nous vous en parlions dans nos colonnes ce 14 décembre 2021. Le CSA avait ordonné à cinq sites pornographiques populaires en France, à savoir Xvideos, YouPorn, PornHub, XHamster et Tukif de se mettre en conformité avec le code pénal et la loi sur les violences conjugales du 30 juillet 2020 en instaurant un système de vérification d'âge efficace (autre que la simple question sur l'honneur).

Les sites X auront 15 jours pour faire le nécessaire. Passé ce délai, le CSA se réservera le droit d'ordonner aux FAI de bloquer l'accès aux sites concernés jusqu'à nouvel ordre. Or, la date butoir était fixée à ce mardi 28 décembre 2021. Les plateformes pornographiques précédemment citées ont-elles fait le nécessaire ? Pas encore. En vérité, cette question de la vérification de l'âge est un véritable casse-tête, notamment en ce qui concerne la protection des données des utilisateurs.

En effet, la CNIL l'a récemment précisé : le mécanisme adopté devra respecter plusieurs principes, à commencer par une utilisation et une conservation limitée et adéquate des données personnelles. En d'autres termes, le système ne doit pas imposer une “obligation d'identification générale” tandis qu'il ne doit pas non plus “collecter des données directement identifiantes de l'utilisateur”.

À lire également : Pornhub, Xvideos, TuKif – les sites pornos refusent de se plier à la loi, voici pourquoi

Les sites X essaient de trouver des solutions, le CSA reste muet

Il faut donc trouver la solution idéale, qui offre le parfait équilibre entre efficacité, fiabilité, sécurité et confidentialité. L'une des options les plus largement utilisées consiste à recourir à des “tiers vérificateurs”, des entreprises spécialisées dans la vérification d'identité. Généralement, ces sociétés offrent différents dispositifs pour vérifier si les visiteurs sont bien majeurs : scan d'une pièce d'identité, estimation de l'âge de l'utilisateur via un selfie, analyse des informations postées sur les réseaux sociaux.

Pour garantir la sécurité et la confidentialité des données des internautes, ces sous-traitants ne conservent pas les données collectées. Enfin, généralement. De fait, la CNIL a retoqué cette méthode qu'elle juge trop risquée pour les utilisateurs. L'une des méthodes envisagées par les sites pornographiques étaient de procéder à une vérification par SMS : le site envoie un SMS au visiteur pour vérifier le numéro et valide son âge grâce aux données clients des opérateurs.

Un système qui avait le mérite d'être rapide, peu invasif et peu onéreux. Malheureusement, l'ARCEP, Orange, SFR et les autres opérateurs ont tout simplement refusé de le mettre en place. Résultat, la situation n'avance pas d'un iota. Et comme le précise le dirigeant de Tukif, il faut rajouter à cela le mutisme du CSA, qui reste sourd aux demandes de concertation des sites X. Affaire à suivre donc.

Source : BFM