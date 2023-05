Pornhub ferme boutique aux Etats-Unis pour protester contre la vérification de l’âge

PornHub a décidé de fermer boutique dans l'Etat de l'Utah aux Etats-Unis. Le site X proteste de cette manière à l'entrée en application d'une loi locale imposant la vérification de l'âge des utilisateurs.

La guerre contre les sites pornographiques n'a pas lieu seulement en France. Aux Etats-Unis, plusieurs Etats ont d'ores et déjà légiféré au niveau local pour imposer aux sites X l'instauration d'un système pour vérifier l'âge des utilisateurs. L'idée étant d'empêcher l'accès aux mineurs.

Alors que le gouvernement français s'apprête à sévir contre Pornhub et consorts en 2023, l'Etat américain de l'Utah vient d'instaurer à son tour une nouvelle loi imposant aux sites X de vérifier l'âge des utilisateurs en ligne.

Ce projet de loi, promulgué en mars 2023 par le gouverneur de l'Utah Spencer Cox, oblige donc les plateformes pour adultes à s'assurer de la majorité des visiteurs à l'aide d'une “carte d'identité numérique” approuvée par l'Etat. Avec cette mesure, les autorités de l'Utah veulent empêcher les mineurs d'accéder à du contenu pornographique. Elles peuvent également infliger des sanctions aux sites qui ne respectent pas cette législation.

PornHub ferme son accès dans l'Utah jusqu'à nouvel ordre

Cette loi est entrée en application ce mercredi 3 mai 2023, et en guise de protestation, PornHub a tout simplement choisi de fermer boutique. En ce jour, tous les utilisateurs de l'Utah ne peuvent plus accéder aux contenus du site. A la place, il faudra se contenter d'un message vidéo de la pornstar Cherie Deville, dans lequel elle donne les raisons de la fermeture de la plateforme X.

“Bien que la sécurité et la conformité soient au premier plan de notre mission, donner votre carte d'identité chaque fois que vous souhaiter visiter une plateforme pour adultes n'est pas la solution la plus efficace pour protéger nos utilisateurs, et en fait, mettra en danger les mineurs et votre vie privée. En attendant qu'une véritable solution soit trouvée, nous avons pris la décision difficile de désactiver complètement l'accès à notre site web dans l'Utah”, explique l'actrice.

Pornhub milite notamment pour une vérification de l'âge de l'utilisateur via l'appareil plutôt que par la transmission d'un fichier d'identité au format numérique. Rappelons qu'en Louisiane, les utilisateurs de Pornhub doivent depuis peu fournir leur permis de conduire pour accéder au site X. Pour Todd Weiler, sénateur de l'Utah, la situation en Louisiane a prouvé que Pornhub finit par se plier aux législations locales. Selon lui, ce n'est qu'une question de temps avant que le géant du porno ne cède dans l'Utah.