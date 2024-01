Redmi Note 13 5G : le smartphone de Xiaomi entièrement dévoilé avant l’annonce officielle

Le dernier smartphone de milieu de gamme de Xiaomi, le Redmi Note 13 5G, devrait être lancé mondialement le 15 janvier, mais certains détails concernant son prix et ses spécifications ont déjà fait l'objet de fuites en ligne.

Le Redmi Note 13 Pro 5G a été annoncé en septembre dernier en Chine, et il aura fallu attendre le mois de janvier 2024 pour que Xiaomi se décide enfin à lancer l’appareil chez nous. Le smartphone, qui a été annoncé en Inde la semaine dernière, se décline en deux variantes avec des caractéristiques et des appareils photo différents.

Le Redmi Note 13 5G est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition 1080p. Il dispose également d'une batterie de 5 000 mAh qui prend en charge la charge rapide de 33 W via un port USB-C. L'appareil est propulsé le chipset MediaTek Dimensity 6080, qui est un processeur octa-core de 6 nm avec un GPU Mali-G68 MC4.

Le Redmi Note 13 5G s’annonce très abordable

La principale différence entre les deux variantes du Redmi Note 13 5G est la configuration de l'appareil photo. La version indienne dispose d'un système de double caméra arrière avec un capteur principal de 108 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Elle dispose également d'une caméra selfie de 16 mégapixels à l'avant. La version qui arrivera en France, en revanche, dispose d'un triple système de caméra arrière avec un capteur ultra grand-angle supplémentaire de 8 mégapixels. La caméra frontale reste la même.

Le prix européen du Redmi Note 13 5G a été révélé par Aldi Talk, un opérateur mobile allemand. Selon le listing, l'appareil coûtera 279 € pour l'option 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cependant, il ne s'agit probablement pas du prix de base, car Xiaomi propose généralement plusieurs configurations de mémoire pour ses appareils de milieu de gamme. À titre de comparaison, le Redmi Note 12 5G, qui a été lancé en Europe l'année dernière, était proposé à partir de 229 € pour l'option 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Nous nous attendons donc à ce que le Redmi Note 13 5G ait un prix de départ similaire.