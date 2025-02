Pixel Watch : cette fonctionnalité va améliorer la durée de vie de la batterie

Les montres connectées Pixel Watch de Google vont bénéficier d'une fonction de recharge adaptative, semblable à celle des smartphones Pixel.

La technologie de recharge adaptative de Google s'apprête à faire son apparition sur les Pixel Watch. Le média Android Authority a découvert des lignes de code dans la version 2024.10.14.685782837 de l'application système Pixel Watch Management Service qui ne laissent que peu de place au doute :

<code><uses-permission android:name=”com.google.android.wearable.pixel.pdms.permission.ADAPTIVE_CHARGING_SERVICE”/></code>

Les montres connectées Pixel vont donc prochainement intégrer cette fonctionnalité. Nous ne savons pas encore avec certitude comment elle va fonctionner, mais il y a fort à parier qu'il n'y aura pas beaucoup de différences avec la charge adaptative des smartphones Pixel, qui en bénéficient déjà depuis des années.

La recharge adaptative arrive sur les Pixel Watch

Pour rappel, la recharge adaptative de Google est une fonction permettant de charger votre smartphone de manière la plus optimisée possible, pour que votre mobile soit à 100 % quand vous en avez besoin, tout en préservant sa durée de vie en maitrisant la puissance de charge. Elle est notamment pensée pour les utilisateurs qui rechargent leur appareil la nuit. Si la Pixel Watch dispose d'options de suivi du sommeil, de nombreux possesseurs de montre connectée préfèrent ne pas dormir avec leur smartwatch au poignet et profitent de la nuit pour la recharger. Dans ce contexte, la recharge adaptative sera utile pour ralentir la dégradation de la batterie.

À l'origine, la recharge adaptative des smartphones Pixel se fiait à l'alarme programmée pour faire en sorte d'atteindre les 100 % un peu avant le réveil. Il y a un peu moins de deux ans, une mise à jour a permis de rendre cette fonction plus intelligente. Plutôt que de se baser sur l'alarme, elle apprend désormais des habitudes de l'utilisateur pour atteindre les 100 % au moment idoine.

Quand vous mettez votre mobile à charger, une notification apparaît, vous indiquant que la recharge adaptative est enclenchée, et à quelle heure la charge sera complétée. Il est alors possible de la désactiver pour accélérer la charge en cas de besoin plus pressé. Il est probable que le même système soit à l'œuvre sur les Pixel Watch.

Source : Android Authority