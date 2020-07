Pixel 4a : Google confirme la présentation le 3 août 2020

Le Pixel 4a est enfin là. Après plusieurs mois de retard sur son calendrier, Google présentera enfin son nouveau smartphone milieu de gamme ce lundi 3 août 2020. La firme de Mountain View a en effet confirmé la date de présentation dans un teaser publié sur son site web officiel.

Il y a quelques jours, le leaker Jon Prosser affirmait déjà que Google allait finalement présenter le Pixel 4a ce lundi 3 août 2020. Cette fois, l’informateur a vu juste. Une mystérieuse page rédigée en lorem ipsum a été mise en ligne sur le Google Store il y a quelques heures.

On y aperçoit uniquement la forme d’un smartphone. En grosses lettres, Google met en avant la date du 3 août. En haut de la page, un titre est masqué par des blocs noirs. Il s’agit en fait d’un mini-jeu. Pour afficher le texte, il faut en effet cliquer sur les blocs pour afficher une couleur différente. Pour gagner, et afficher les mots, vous devez suivrez la combinaison suivante : bleu, rouge, jaune, bleu, vert et rouge.

Sur le même sujet : Pixel 4a – Google publie par erreur un rendu de son prochain smartphone

Une fois que c’est fait, le texte apparaîtra. « Just What You’ve Been Waiting For Phone » lance Google, toujours aussi énigmatique. Le texte en latin en dessous n’est pas plus clair sur les intentions de la marque américaine. Google y parle apparemment de mégapixels et de capteurs photo. La firme de Mountain View ne mentionne jamais le nom du Pixel 4a. Le doute n’est cependant pas permis sur l’identité de ce mystérieux smartphone.

Attendu en mai dernier, le Pixel 4a avait déjà été reporté suite aux mesures de confinement contre le Covid-19.Début juin, une présentation en ligne devait ensuite être consacrée au smartphone milieu de gamme ainsi qu’aux nouveautés d’Android 11. Cette fois, Google a préféré faire l’impasse sur la conférence suite aux émeutes générées par le meurtre au George Floyd.

Pour l’heure, on ignore si Google se contentera de publier un communiqué de presse ou si une conférence en ligne en prévue. Vu le retard accumulé, et la baisse d’intérêt concernant l’appareil, la marque pourrait bien se contenter d’un annonce discrète. Rendez-vous lundi pour tout savoir sur le Pixel 4a.