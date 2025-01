Piracy Shield : voici les 10 pays les plus touchés par les blocages de cette méthode sans pitié en 2024

L’Italie a lancé début 2024 sa plateforme Piracy Shield pour bloquer les flux IPTV illégaux. Une initiative controversée qui a ciblé des milliers d’adresses IP dans le monde, notamment en Europe.

En février 2024, l’Italie a déployé le Piracy Shield, un outil visant à réduire drastiquement le piratage IPTV. Cette technologie bloque les domaines et les adresses IP utilisés par des services diffusant illégalement des événements sportifs, notamment des matchs de Serie A. Bien que cette mesure ait permis des résultats impressionnants, elle a également suscité de nombreuses critiques, notamment pour son manque de transparence et des blocages jugés excessifs.

Selon des données obtenues par des sources anonymes, le Piracy Shield aurait bloqué plus de 6 900 adresses IP et près de 17 500 noms de domaine complets en 2024. Une grande partie des serveurs bloqués se situe en Europe, où les datacenters sont souvent choisis pour leur proximité et leurs performances. Cependant, certains pays émergent comme des points chauds du piratage en ligne, en particulier dans les flux IPTV.

Voici les 10 pays qui ont été les plus ciblés par le Piracy Shield en 2024

D’après les données de géolocalisation des IP, voici les dix pays les plus ciblés par le Piracy Shield pour le blocage de serveurs pirates en 2024 :

Pays-Bas : Pays avec une longue histoire liée à la piraterie en ligne, toujours en tête des blocages. Allemagne : Grande quantité de serveurs détectés, malgré des programmes de blocage nationaux. France : Pays régulièrement accusé de ne pas agir suffisamment contre la piraterie. Roumanie : Réputée pour son infrastructure internet rapide, souvent utilisée par des

fournisseurs de services IPTV. Italie : 196 IP bloquées localement, une situation rare puisque les blocages visent généralement l’étranger. Royaume-Uni : Souvent associé à des serveurs redistribuant des flux vers d’autres pays européens. Espagne : Héberge plusieurs serveurs impliqués dans la diffusion de contenus illégaux. Pologne : Datacenters couramment utilisés pour leurs faibles coûts. Hongrie : Pays où les adresses IP liées à la piraterie sont régulièrement identifiées. Turquie : Bien que non membre de l’UE, elle figure parmi les grandes zones de blocage pour ses connexions avec l’Europe.

Avec le Piracy Shield, l’Italie a marqué une avancée importante dans la lutte contre le piratage IPTV. Toutefois, le système montre des limites sur la proportionnalité des blocages, notamment lorsque des services légitimes comme Cloudflare ou Google sont touchés par erreur. Alors que l’Italie prévoit des changements pour 2025, cet outil montre combien il est difficile de lutter contre cette pratique tout en gardant un internet accessible et équitable.

Source : Agcom