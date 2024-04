Phishing, piratage : au moindre doute, consultez cette liste de 8000 sites frauduleux

Face à la menace grandissante du piratage en France, l’ACPR et l’AMF ont constitué un répertoire gigantesque contenant plus de 8000 sites dangereux et adresses mail frauduleuses. Accessible à tout moment, cette liste peur s’avérer précieuse pour vérifier que vous ne faites pas face à une arnaque en ligne.

Chaque jour, une nouvelle arnaque apparaît en ligne. Si bon nombre d’internautes sont aujourd’hui sensibilités à cette problématique et savent reconnaître et se prémunir contre les risques de piratage, ils sont encore nombreux à tomber dans le panneau et à en subir les conséquences. Aussi, il est primordial de donner à ces personnes les clés pour reconnaître les menaces et se protéger en cas d’arnaque.

C’est pour cette raison que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ont uni leurs forces. Les deux organisations ont mis commun leurs bases de données pour mettre au point un répertoire des sites web dangereux et adresses mail frauduleuses. Ils n’ont pas fait les choses à moitié : au total, 8000 sites et adresses sont répertoriés.

Sur le même sujet — Facebook : attention à cette arnaque à la carte de transport, elle veut vider votre compte en banque

Comment se protéger contre les arnaques en ligne avec le répertoire d’adresses dangereuses

Grâce à cette base de données gigantesques, vous pouvez donc à tout moment vérifier vos soupçons à propos d’un lien que l’on vous a envoyé ou d’une adresse mail qui a atterri dans votre boîte de réception. Bien sûr, la liste n’est pas exhaustive, puisqu’il serait tout bonnement impossible de recenser toutes les menaces du web. Mais elle est un bon point de départ en cas de doute. Voici comment l’utiliser :

Rendez-vous sur la page du répertoire en cliquant sur le lien ci-dessous Copiez l’URL ou l’adresse mail suspecte Collez-la dans la section URL/Mails

Cliquez sur le bouton Soumettre

Si l’élément est déjà inscrit dans la base de données, il apparaîtra dans les résultats. Vous saurez alors qu’il ne faut surtout pas interagir avec ou répondre à la personne qui vous a envoyé le mail, puisqu’il s’agit à coup sûr d’une arnaque.