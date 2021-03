Nouvelle Peugeot 308 : motorisation, design, technologies, tout savoir sur la berline compact

Peugeot a présenté sa nouvelle 308 le jeudi 18 mars 2021. Troisième génération de la berline compact de la marque française, cette voiture se décline dans un premier temps en motorisation thermique avant de bénéficier de motorisation 100 % électrique. Reprenant de nombreux détails esthétiques de la récente 208 et s'inspirant parfois de la concurrence, cette 308 de 2021 également le premier modèle à arborer le nouveau logo Peugeot. En voici tous les détails.

Article rédigé par Alexandre Lenoir

Pas le droit à l’erreur pour le Lion ! Peugeot lance aujourd'hui jeudi 17 mars 2021 la troisième génération de la 308, sa berline star (7 millions d'unités écoulées sur les générations précédentes). Et star du catalogue, elle aura la lourde charge d’inaugurer le nouveau logo de la marque. Basée sur la plateforme EMP2 V3, qu’elle partage avec la DS4 et la future Opel Astra (puis, certainement, une future Alfa Romeo compacte), elle offrira d’emblée un panel complet de motorisations thermiques et hybrides, avant l’arrivée d’une version 100 % électrique d’ici deux à trois ans.

Avec cette nouvelle 308, dont l'ambition sera d'attaquer l'ID.3 de Volkswagen, le constructeur français entre de plain-pied dans l’ère Stellantis, la nouvelle entité issue de la fusion de PSA et FCA. La seconde génération lancée en 2013 a réussi à marquer en profondeur de ses griffes ce marché dominé par sa concurrente allemande, raflant même le titre de voiture de l’année en 2014. Voilà de bons signes pour cette berline compacte qui n'aura rien à envier aux plus grandes.

📅 Où et quand sera fabriquée la nouvelle Peugeot 308 ?

La nouvelle 308 sera fabriquée à l'usine de Mulhouse, puis certainement sur d’autres sites pour ses versions destinées aux marchés internationaux. La génération précédente de 308 a été assemblée à l'usine de Wuhan, en Chine. La fabrication de la nouvelle Peugeot 308 démarrera très prochainement. En effet, son arrivée en concession est prévue pour septembre 2021.

💶 Quel sera le prix de la nouvelle Peugeot 308 ?

Le premier prix de la Peugeot 308 devrait atteindre les 26 000 euros avec le moteur PureTech 110 chevaux. Sans surprise, une hausse tarifaire autour de 1000 euros est attendu sur les modèles thermiques (essence et diesel), pour refléter la montée en gamme de l'équipement intégré à la nouvelle 308.

Le tarif de la version PHEV n’est pas connu, mais Peugeot affirme vouloir rapprocher son coût de possession de celui des versions thermiques : elle serait donc plus cher à l’achat, mais ce montant serait contrebalancé par un coût à l'usage moins élevé.

🚗 À quoi ressemble la nouvelle Peugeot 308 ?

La nouvelle Peugeot 308 ressemble beaucoup à la dernière version de la 208, que ce soit au niveau de la carrosserie ou des feux de signalisation. Elle présente bien évidemment quelques évolutions vis-à-vis de la génération précédente. Toujours très compacte, cette troisième 308 est résolument compacte. Elle grandit néanmoins de 11 centimètres en longueur, à 4,36 mètres, et 5 centimètres en largeur, pour atteindre 1,85 mètres. Elle se dépasse ainsi en longueur de 7 centimètres la référence Golf 8, mais surtout en profite pour allonger son empattement de 5,5 centimètres, au profit de l’espace à bord. Elle perd en revanche 2 centimètres en hauteur pour gagner en dynamisme.

Une identité visuelle marquée à l'extérieur

Sur sa calandre, l’imposant Lion trône en place centrale, surligné par le nom du modèle inscrit en bas du capot moteur. Plus que pour affirmer simplement la nouvelle identité de Peugeot, ce lion masque aussi élégamment le radar des aides à la conduite.

La signature visuelle de Peugeot, des LED en forme de sabre, part de l’extrémité supérieure du bloc optique 100 % LED (de série dès le premier niveau de finition) pour finir presque en bas du bouclier. Les flancs, qui reprennent le Lion sur les ailes avant, sont marqués par un grand nombre de lignes géométriques et un pilier C encore plus imposant que sur la génération précédente. Il s'agit là aussi d'une référence à la Golf, dont c’est un trait caractéristique depuis 1974.

Enfin, à l’arrière, nous retrouvons la marque des trois griffes dans une géométrie plus horizontale que précédemment. Cela tend à élargir visuellement la voiture. Le volume du coffre affiche 412 litres pour les versions thermiques. Le cubage de la version PHEV est réduit à 361 litres seulement, la différence étant préemptée par la présence de la batterie du moteur électrique. Une version SW devrait être annoncée pour compléter la gamme un peu plus tard dans l’année.

Un intérieur résolument sportif

Le design intérieur s’inspire en partie de celui des 208 et 508, tout en apportant de nombreuses nouveautés. Peugeot reconduit son système de i-Cockpit, terme qui désigne l’ensemble ergonomique du porte instruments et des commandes alentours. Le petit volant à double méplat qui fait souvent débat est normalement suffisamment compact pour permettre la lecture des informations au-dessus de celui-ci et non à travers la jante, comme il est habituel de le faire sur la plupart des autos.

Le cockpit numérique est composé d’un écran 3D disposé derrière le volant et d’un double étage d’écrans tactiles situés au centre de la planche de bord et orientés vers le conducteur. En dessous, Peugeot conserve ses touches piano pour raccourcis et accès direct à certaines fonctions de climatisation et de confort.

Plus bas encore, dans le version à boîte automatique, le tunnel de servitude s’est débarrassé du levier de vitesse au profit d’un sélecteur PRND à boutons. Le choix des modes de conduite (électrique, hybride, éco, normal, sport) est positionné juste en aval, tombant naturellement sous la main. À droite, un vaste espace de rangement et un chargeur à induction sont proposés.

Côté sellerie, Peugeot est allé puiser dans le savoir faire d’Opel et, pour la première fois, dispose de la certification allemande AGR (Aktion für Gesunder Rücken) pour les sièges avant, label qui garantit une ergonomie optimale à ses utilisateurs.

⚙️ Quelles sont les motorisations de la Peugeot 308 2021 ?

La compacte française propose au lancement un ensemble complet de motorisations, essence, diesel et hybrides, mais aucune version à micro-hybridation 48 volts comme on en voit fleurir un peu partout.

Coté diesel, seule une version Blue HDi 1.5 L de 130 chevaux (et 300 Nm de couple) sera proposée, associée au choix à une boîte manuelle à six rapport ou automatique EAT8. Elle devrait faire l’affaire des gros rouleurs et des flottes d’entreprise qui hésitent encore à passer le cap des motorisations hybrides électrique-essence ou 100% électriques.

Côté essence, justement, la 308 opte pour le seul bloc 3 cylindres PureTech 1.2 litres, avec des puissances de 110 et 130 chevaux, pour respectivement 205 et 230 Nm de couple. Les deux puissances seront disponibles avec une boîte manuelle à 6 rapport, la boîte EAT 8 n'étant en revanche disponible que sur la seule version 130 chevaux.

Les versions les plus puissantes sont le privilège des motorisations PHEV, avec deux niveaux de 180 et 225 chevaux (et 360 Nm de couple cumulé, dont 320 Nm disponibles dès 500 tours/minute). Elles sont obtenues en associant le bloc PureTech 1.6 L (en version 150 ou 180 chevaux) à un moteur électrique de 110 chevaux. Ce moteur est alimenté par une petite batterie Li-Ion de 12,4 KWh.

L’autonomie annoncée en mode électrique est quasi identique selon les versions, de 59 à 60 km selon le cycle WLTP. Ces blocs hybrides sont servis par la boîte automatique e-EAT8, spécifiques à ce type de motorisation chez Peugeot. À noter que les deux moteurs, thermiques et électriques, n’entrainent que les roues avant.

Côté recharge, la 308 disposera en série d’un chargeur embarqué 3,7 kW, upgradable en 7,4 kW en option. S’agissant d’un PHEV, le petit chargeur suffira à faire le plein d’électricité en une nuit sur une prise 8A, en 3h50 sur une prise 16A et en moins de 2 heures sur une Wallbox 32A avec le chargeur 7,4 kW.

Enfin, en dehors des autonomies électriques des version PHEV, aucune information de consommation n’a encore été confirmée pour les versions thermiques. Tout juste sait-on que la plus sobre affichera des émissions de CO2 de 117 g/km, soit environ 4,5 l. de carburant pour 100 km.

💡 Quelles sont les technologies embarquées de la nouvelle Peugeot 308 ?

La petite 208 disposant d’une offre déjà très riche, on ne saurait en attendre moins du modèle supérieur qu’est la 308. Ce qui est certain, c’est que le système multimédia fait a priori un bond en avant significatif, et ce n’est pas dommage tant le précédent avait essuyé les critiques dès son lancement (même s’il avait été revu en milieu de carrière). Le nouveau exploite un système de widgets personnalisable et de notifications sur un écran de 10 pouces, à la manière du système Uconnect déjà vu dans le groupe Fiat.

Le GPS, lui, est un système TomTom, avec mise à jour OTA. Si jamais les doigts ne vous suffisaient pas pour piloter le tout, Peugeot cède elle aussi à la mode de l’assistant vocal, celui-ci répondant à l’invite « OK Peugeot » prononcée par le conducteur. La voiture peut enregistrer jusqu’à 8 profils de conducteurs et jumeler deux téléphones en Bluetooth simultanément. Les professionnels qui utilisent plusieurs lignes ne seront donc plus obligés de choisir.

Les aides à la conduite constituent pour Peugeot un argument de vente fort. La nouvelle 308 n’en manquera pas, avec notamment un pack Drive Assist enrichi. Cet ensemble technologique contient un régulateur de vitesse adaptatif, une aide au maintien de la position dans la voie, mais aussi un système de changement de voie semi-automatique qui permet à la voiture de changer de voie, doubler et se rabattre toute seule sur simple engagement du clignotant, ce entre 70 et 180 km/h. Le dispositif peut également préconiser la vitesse maximale autorisée et ralentir ou accélérer de façon anticipée, de même qu’adapter l’allure au profil de la courbe rencontrée.

Le reste des ADAS est composé d’une surveillance des angles morts jusqu’à 75 mètres, d’une alarme de trafic transversal lorsque la marche arrière est engagée, d’une caméra de recul disposant d’un angle de vision de 180° et, raffinement, d’une buse de lavage dédiée, d’un système de vision à 360° pour le stationnement. Le système eCall se perfectionne et transmet désormais le nombre de passager présents dans la voiture en cas d’accident.

Pour les mélomanes, Peugeot renouvelle son partenariat avec le fabricant français de Hi-Fi Focal. Il se compose de 10 haut-parleurs, dont 4 tweeters, 4 woofers/médiums, une voie centrale et un subwoofer. Le tout est alimenté par un ampli classe D de 690 watts à 12 voies et passe par un DSP Arkamys.

Pour la version PHEV, Peugeot propose un écosystème basée sur l’app MyPeugeot (gestion de la climatisation et du chauffage à distance, programmation de la recharge, etc), un accès au réseau de recharge Free2Move et la pose d’une wallbox optionnelle.