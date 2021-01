Péages : les tarifs vont augmenter pour les véhicules anciens

Comme le révèle le site Contrepoints, la Commission Européenne autorise depuis le 1er janvier les Etats de l'Union à “moduler” les tarifs des péages en fonction des performances environnementales des véhicules, ce qui pourrait déboucher sur des péages plus chers lorsque le véhicule est ancien.

En France, une commission d'enquête sénatoriale proposait déjà dans son rapport du vendredi 18 septembre d'adapter le tarif des péages d'autoroute aux émissions des véhicules, ou au type de transport (moins cher pour ceux qui font du covoiturage, par exemple), de manière à favoriser les véhicules propres. Il semble que tous les Etats de l'Union Européenne en aient désormais l'autorisation comme l'affirme le site Contrepoints.

La mesure, qui doit être encore transposée, fait partie du Green Deal, un ensemble d'initiatives de la Commission Européenne en faveur de l'environnement. Avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone sur le continent d'ici 2050. Concrètement, les sociétés d'autoroute devront, là où la mesure est adoptée, établir leurs tarifs en fonction de l'aspect polluant ou propre de chaque véhicule.

Les Etats d'Union Européenne peuvent désormais “moduler” le tarif des péages

Les propriétaires de véhicules propres, comme les voitures électriques ou les voitures hybrides paieront moins cher. Tandis que les véhicules plus polluants, notamment les gros véhicules, et les véhicules anciens, devraient payer leur droit de passage plus cher. On le souligne, il faudra attendre que la mesure soit transposée avant d'en connaître vraiment les implications exactes (ce qui peut différer en fonction des pays).

On note enfin plusieurs remarques sur la source de l'info reprise dans cet article. L'auteur du site que nous citons en source (qui affirme se classer dans le camp libéral) anime également un blog qui relaye des idées climatosceptiques – et développe à partir de cette info un long éditorial très politisé sur les implication de l'initiative… alors même que la mesure n'est pas encore en vigueur en France.

Un motif de prudence, d'autant que l'éditorial en question manque lui-même de sources fiables pour étayer certains points. Nous vous invitons donc à le lire avec recul et esprit critique, et d'attendre réellement la transposition de ces mesures avant d'en tirer la moindre conclusion… Nous reparlerons de notre côté de ce sujet dès que nous en saurons davantage.

Source : Contrepoints