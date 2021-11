Le PC portable hybride Surface Pro 7 Plus fait l’objet d’une grosse remise (Black Friday)

La Fnac propose 400 € de remise sur le PC portable hybride Surface Pro 7 Plus avec son clavier cover. Vendu habituellement 1200 €, son prix passe sous la barre de 800 € à l'occasion du Black Friday Week. Si vous recherchez un ordinateur portable au format 2-en-1, vous ne trouverez pas mieux comme offre.

Le Black Friday Week correspond à la semaine qui précède le Black Friday. Les boutiques en ligne proposent déjà une myriade d'offres intéressantes à saisir dès maintenant. Sur le site de la Fnac, nous avons déniché pour vous ce bon plan très attractif sur la Surface Pro 7 Plus avec son clavier cover (noir).

Cette version révisée de l'excellente Surface Pro 7 a été lancée début 2021. La version ingérant un processeur Intel Core i5 avec 8 Go RAM et 128 Go de stockage SSD est vendu en temps normal au prix de 1200 € avec le clavier. Mais grâce au Black Friday Week chez Fnac, vous pouvez l'avoir à 799,99 €.

Faites le compte, cela correspond à une réduction de 400 € (-33%). C'est le meilleur prix que vous trouverez pour le PC portable hybride de Microsoft avec son clavier. Venons-en maintenant à ses caractéristiques.

Par rapport au modèle d'origine, la Surface Pro 7+ offre quelques évolutions intéressantes. Le processeur Intel Core est passé à la 11e génération. À l'intérieur, on retrouve également une plus grosse batterie qui permet de passer d'une autonomie de 10,5 h à 15 h. Cela correspond à un gain d'endurance non négligeable.

Le PC hybride offre par ailleurs une connectique complète avec un port USB-A et USB-C. Son poids léger (770 g) vous permet de le transporter facilement. L'écran tactile qui sert également de tablette sous Windows est d'une diagonale de 12,3 pouces.