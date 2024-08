Panne Orange : les réseaux fibre et mobile tombent en rade chez de nombreux abonnés

En début de soirée, de nombreux abonnés Orange affirment avoir perdu la connexion au réseau fibre et mobile de l'opérateur. Les signalements se sont multipliés sur X et DownDetector.

Avis aux abonnés Orange, si vous avez perdu la connexion à votre réseau fibre ou mobile, vous n'êtes pas le seul. En effet, alors que des millions de français sont devant leur poste de TV pour regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, les infrastructures de l'opérateur sont visiblement victimes d'une panne.

Si l'on en croit la carte interactive du site Downdetector, ces avaries sur les réseaux fibre et mobile de l'entreprise sont principalement localisées en Ile-de-France, et à Lyon dans une moindre portion.

En début de soirée, les témoignages mécontents des abonnés ont commencé à fleurir sur les réseaux sociaux comme X. “Aucun réseau fibre ! Je viens de récupérer soi-disant de la 5G… Mais impossible de lire une vidéo”, écrit une cliente. “Les gens chez Orange vous aussi vous n'avez aucun réseau fibre/4G ?”, demande un autre. “Yes, fibre + mobile perdu pendant 20 minutes. Le mobile est revenu en 3G, mais le reste non”, assure un utilisateur.

A lire également : Cet abonné Orange n’a plus d’accès à Internet depuis 4 mois, son histoire est navrante

Yes, fibre + mobile perdu pendant 20 mn. Le mobile est revenu en 3g mais le reste non #Orange — Tom Berry (@Mika22h22) August 28, 2024

Le réseau fibre et mobile Orange est dans le rouge

Sur la plateforme Downdetector, les signalements ont grimpé en flèche à partir de 19h20. A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes passés d'une dizaine de plaintes à plus de 350, et ce nombre ne cesse d'augmenter.

Cerise sur le gâteau, le problème ne semble pas avoir encore remonté aux oreilles de l'opérateur. En effet, nous avons effectué une recherche sur le portail de suivi des incidents de l'entreprise. En renseignant notre numéro de téléphone fixe, la plateforme nous confirme qu'aucune incident n'est en cours. C'est pourtant bien le cas.

Pour l'instant, aucune réaction de la part de l'opérateur sur son compte X officiel. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques pourrait-elle être à la source de ces perturbations ? Il faut savoir que l'opérateur est en charge des infrastructures réseau de cet évènement mondial.

Pour rappel, le réseau Orange a déjà été victime d'une grosse panne dans les Pyrénées-Orientales il y a quelques jours seulement. Tous les services ou presque étaient concernés : réseau 3G et 4G, téléphonie fixe et mobile, etc. Fort heureusement, ces dysfonctionnement n'ont duré que quelques heures. Espérons que ce soit le cas aussi ce soir.