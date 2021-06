Panne des numéros d’urgence : Orange est responsable et présente ses excuses aux clients

La panne des numéros d'urgence a fait réagir le PDG d'Orange Stephane Richard sur Twitter, après sa convocation avec le ministre de l'Intérieur Gérarld Darmanin. Un incident sur un routeur perturbe plusieurs services téléphoniques dans certaines régions depuis mercredi soir empêchant de nombreuses personnes en détresse de joindre les secours.

Depuis mercredi 2 juin en soirée, un dysfonctionnement sur un équipement réseau Orange provoque une panne nationale, empêchant de nombreux usagers de joindre leur correspondant par téléphone. Le problème aurait été mineur si la panne n'avait pas touché également les numéros d'urgence, laissant des milliers de personnes en détresse sans solution.

Orange a expliqué dans un premier temps hier que l'incident a touché “un routeur” ce qui a débouché sur de fortes perturbations, en particulier sur “la VOIP, les appels par Internet”. Mais dans les heures qui ont suivi le syndicat Samu-Urgences a rapidement averti que le problème touchait aussi les numéros d'urgence. On a appris par la suite que la panne a touché un équipement de liaison entre les services VoIP et ToIP

Orange s'excuse pour la panne des numéros d'urgence

“Grave et inacceptable”, selon le ministre de l'Intérieur Gerald Darmanin qui a alors immédiatement convoqué le patron de l'opérateur Orange. Ce qui n'est, on imagine, jamais très agréable dans ce genre de situation. Ce jeudi 3 mai matin, Stéphane Richard confirme ainsi sur son compte Twitter avoir rencontré le ministre ainsi que le Secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques Cédric O.

Il explique qu'ils ont ensemble “fait le point sur l'incident affectant les appels vers les numéros d'urgence”. Et poursuit en affirmant que la situation est désormais “stabilisée”, à défaut d'être totalement résorbée. Le patron d'Orange conclut son tweet par des excuses : “le Groupe Orange présente ses plus vives excuses à celles et ceux qui ont été touchés ces dernières heures”.

Lire également : Panne des numéros d'urgence – voici la liste des numéros provisoires

On sait néanmoins déjà que cette histoire ne devrait pas en rester là. Le gouvernement va en effet demander aux services de l'Etat de « diligenter un audit externe » pour déterminer « les causes et les conséquences de cet incident, ainsi que les modalités de remontées d’information ». Un audit dont les conclusions devraient être aussi très suivies par les usagers.