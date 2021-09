OPPO Reno6 Pro 5G : le surdoué de la photo et de la vidéo

Si l’OPPO Reno6 5G est un très bon smartphone, polyvalent et disposant d’un appareil photo performant, l’OPPO Reno6 Pro 5G va encore plus loin en offrant une expérience résolument premium. Le premier cité saura convaincre les utilisateurs ayant à disposition un budget plus serré, le modèle Pro contentera ceux qui peuvent se permettre d’investir plus pour profiter des fonctionnalités les plus avancées.

239 euros de cadeaux avec l’offre de lancement

L’OPPO Reno6 5G comme sa version Pro, l’OPPO Reno6 Pro 5G, profitent d’avantages très intéressants pour leur arrivée sur le marché. En effet, jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, OPPO offre pour l’achat d’un Reno6 Pro 5G au prix de 799,90 euros, trois accessoires dont la valeur est estimée à 239 euros :

Des écouteurs sans fil OPPO Enco X avec fonction de réduction active du bruit.

Un bracelet connecté OPPO Band Style.

Une coque de protection en silicone.

Découvrez l’OPPO Reno6 Pro 5G sur le store OPPO

Et n’oubliez pas que si votre budget est limité, l’OPPO Reno6 5G est une alternative très intéressante au tarif de 499,90 euros. Il est lui aussi concerné par une offre de lancement disponible jusqu’au 30 septembre, le constructeur offrant des écouteurs sans fil OPPO Enco Free 2 et une coque de protection à tout acheteur de ce modèle au rapport qualité-prix attractif.

Découvrez l’OPPO Reno6 5G sur le store OPPO

Un appareil photo puissant boosté à l’IA

L’OPPO Reno6 Pro 5G est équipé d’un quadruple capteur photo. Sa caméra principale de 50 MP et ouverture f/1.8, dont le capteur mesure 1/1.56″, est munie d’une stabilisation optique de l’image (OIS) ainsi que d’un autofocus à détection de phase omnidirectionnel. Il est accompagné d’une lentille ultra grand-angle de 16 MP et f/2.2 qui ouvre le champ de vision à 123° pour élargir le cadre et y faire entrer plus d’éléments.

L’un des grands atouts de ce modèle Pro est sans conteste l’intégration d’un téléobjectif de 13 MP et f/2.4 avec PDAF, capable d’effectuer des zooms optiques jusqu’à 2x. Notons également que pour les trois capteurs photo cités, nous bénéficions de photosites d’une taille généreuse de 1.0µm, ce qui permet aux dispositifs optiques de capter bien plus de lumière, et donc d’améliorer la qualité générale des photos.

Enfin, le dernier module prend en charge la technologie macro, qui permet de réaliser de très gros plans réussis. La balance des blancs est calculée automatiquement en temps réel pour assurer la fidélité des couleurs des clichés, grâce à la présence d’un capteur de température des couleurs. Un vrai plus face à la concurrence. Et pour les selfies, c’est une caméra frontale de 32 MP et f/2.4 qui est chargée de vous prendre en photo.

L’OPPO Reno6 Pro 5G impressionne tout autant en vidéo. Capable de filmer en qualité 4K jusqu’à 60 images par seconde, le smartphone jouit de plusieurs fonctionnalités premium qui reposent à la fois sur les performances des capteurs et l’intelligence artificielle. Le meilleur exemple est sans doute le mode Portrait Pro Vidéo, qui applique à la fois un flou d’arrière-plan et transforme les lumières de fond en petits spots lumineux dans le but de mettre en valeur le sujet. Mais

Mais nous avons aussi droit à un suivi de la mise au point, qui permet de ne jamais perdre le focus lors d’un shoot vidéo, même lorsque la cible est en mouvement. Une fonction de verrouillage indispensable pour éviter que la vidéo ne floute lorsque l’on est en train de filmer une scène d’action, de sport, un animal qui court ou qui saute…

Toujours grâce à l’IA, l'appareil photo du OPPO Reno6 Pro 5G optimise automatiquement la lumière ambiante des vidéos, même dans une scène en contre-jour ou de nuit, pour réussir à filmer de belles vidéos exploitables malgré des conditions de lumière difficile. Les vlogeurs et vidéastes en herbe seront aussi ravis d’apprendre qu’il est possible de filmer en simultané avec les caméras frontales et dorsales, afin d’avoir un rendu de ce qu’il se passe en face de soi mais aussi de nos réactions.

Une fiche technique premium

Avec son design incurvé, léger, fin, et doté d’un revêtement anti-traces de doigts, l’OPPO Reno6 Pro 5G donne vraiment le sentiment de tenir entre les mains un mobile premium. Une impression qui se renforce une fois que le smartphone s’allume avec la qualité de l’affichage de l’écran AMOLED de 6,55 pouces : définition Full HD+ 2400 x 1080p (pour une densité de pixels supérieure à 400 ppp), fréquence de rafraîchissement 90 Hz, HDR10+, luminosité jusqu’à 1100 nits…

L’OPPO Reno6 Pro 5G peut aussi compter sur les performances du SoC Snapdragon 870 de Qualcomm, gravé en 7nm, et de 12 Go de RAM pour accomplir en toute fluidité n’importe quelle tâche et faire tourner tous les jeux mobiles disponibles. L’autonomie est confiée à une imposante batterie d’une capacité de 4500 mAh, qui peut être rechargée en des temps records avec la technologie OPPO SuperVOOC 2.0, qui délivre une puissance de charge jusqu’à 65W. De quoi recharger l’accumulateur de 0 à 100% en 31 minutes.

Cet article est une publication sponsorisée par OPPO.