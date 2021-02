OPPO Reno4 Z : Design, performance, photo… il a tout d’un grand

L’OPPO Reno4 Z fait l’objet d’une promotion intéressante en ce moment pendant les OPPO Winter Days. Avec sa fiche technique des plus intéressantes et un design soigné, le smartphone présente un rapport qualité-prix d’exception.

Écran 120 Hz et design premium

Malgré son prix doux, le modèle Reno4 Z de la marque OPPO revêt une apparence premium avec des matériaux de qualité et une finition réussie. Son bloc photo original à l’arrière lui donne de la personnalité, alors que sur la face avant, on retrouve un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran pour loger les capteurs photo frontaux sans encoche ni bordure. L’appareil est résistant aux éclaboussures et à la poussière.

La dalle LCD de 6,57 pouces est capable d’afficher une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, une caractéristique généralement réservée aux smartphones bien plus chers. Cela apporte une bien meilleure fluidité des animations et du scroll lors de la navigation et de l’action dans les jeux vidéo. L’expérience utilisateur et le confort en sortent largement accrus.

L’écran occupe plus de 90% de la face avant et profite d’une définition Full HD+ 1080p pour une densité de 401 pixels par pouce. On retrouve également une luminosité de 480 nits et une certification TÜV Rheinland de faible émission de lumière bleue.

La 5G à petit prix

L’OPPO Reno4 Z est propulsé par le SoC Dimensity 800 5G de MediaTek, fabriqué selon un procédé de gravure en 7nm et embarquant un CPU cadencé à 2,0 GHz. Il est associé à 8 Go de mémoire vive et à 128 Go d’espace de stockage. De quoi jouir de belles performances pour tous les usages, gaming inclus.

Même la recharge est rapide, grâce à une puissance de 18W. Comptez 30 minutes pour récupérer 37% de batterie et moins de deux heures pour charger complètement la batterie d’une capacité de 4000 mAh. L’OPPO Reno4 Z a par ailleurs été certifié ViserMark avec un score de 185. D’après un test indépendant réalisé par le spécialiste de l’autonomie, la batterie du smartphone tient une journée et demie en moyenne sans avoir besoin d’être rechargée.

Comme son nom l’indique, la puce utilisée par l’OPPO Reno4 Z est compatible 5G. Le mobile devient ainsi une option très intéressante pour quiconque souhaite bénéficier des débits ultra rapides de la 5G ainsi que d’une latence faible. Le réseau 5G va rapidement se développer dans les années à venir et s’avérer indispensable, comme l’est la 4G aujourd’hui. Alors autant investir dès maintenant dans un smartphone compatible, surtout au prix abordable auquel est affiché l’OPPO Reno4 Z.

Le matériel est supporté par la partie logicielle du smartphone, avec l’interface ColorOS 7.1 basée sur Android 10 installé nativement. Le système est fluide et rapide, toutes les fonctionnalités majeures attendues sur un tel smartphone sont présentes et le Play Store permet de télécharger toutes les applications disponibles sur le magasin d’application. Et des améliorations sont encore à venir avec la mise à jour vers ColorOS 11, basée sur Android 11, à venir. La bêta est déjà disponible dans certains pays et la version stable est attendue prochainement pour tous.

Un quadruple capteur photo

Les amateurs de photo ne sont pas en reste puisque l’OPPO Reno4 Z dispose de quatre objectifs dédiés à l’appareil photo principal. Le module le plus important, de 48 MP avec ouverture f/1.7 et stabilisation numérique, est associé à un ultra grand-angle 119° de 8 MP et f/2.2. Les deux autres capteurs sont en charge des portraits et affichent des caractéristiques de 2 MP et f/2.4 chacun. La caméra autorise un zoom numérique jusqu’à 10x, est compatible HDR, et est capable de filmer en 4K à 30 images par seconde.

Pour les selfies, nous sommes particulièrement gâtés avec l’OPPO Reno4 Z puisque celui-ci est équipé de deux capteurs photo à l’avant, alors que la grande majorité des mobiles, même haut de gamme, se contentent d’un unique objectif. Le module principal de 16 MP et f/2.0 est soutenu par un capteur de profondeur 2 MP f/2.4. Le smartphone propose d’ailleurs un mode nuit frontal pour prendre de beaux selfies même en conditions de basse luminosité, ainsi que le HDR. Idéal pour les soirées entre amis ou en famille quand celles-ci feront de nouveau partie de notre quotidien.

L’OPPO Reno4 Z est en promotion

Bonne nouvelle, pendant les OPPO Winter Days, il est possible d’acquérir l’OPPO Reno4 Z à prix encore plus contenu jusqu’au 16 février 2021. Pour l’achat du smartphone chez un revendeur partenaire (Fnac, Boulanger, Darty, Cdiscount, Auchan), vous bénéficiez en effet d’une remise immédiate de 50 euros, à laquelle il est possible d’ajouter une Offre de Remboursement (ODR) proposée par le constructeur OPPO d’une valeur de 50 euros également.

Le coût de revient de l’OPPO Reno4 Z descend alors à seulement 279 euros au lieu de 379 euros, un tarif extrêmement attractif au regard des qualités du smartphone.

Sachez qu’un autre mobile de la marque, l’OPPO Reno4 Pro, orienté haut de gamme, fait également l’objet d’une offre promotionnelle intéressante. Chez Boulanger et Cdiscount, grâce à 50 euros de remise immédiate et à une Offre de Remboursement d’une valeur de 200 euros, l’OPPO Reno4 Pro revient à 549 euros, contre 799 euros habituellement. Une autre bonne affaire si vous êtes en quête d’un mobile premium à prix abordable. Vous avez jusqu’au 16 février 2021 pour en profiter.

Cet article est une publication sponsorisée par OPPO