Oppo Flash Charge : la recharge rapide 125W serait disponible début 2021

La charge rapide 125W d'Oppo, également appelée Flash Charge, pourrait être disponible dès le premier trimestre 2021. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères du site Android Headlines.

Si vous suivez avec attention l'actualité Android depuis ces dernières années, vous savez probablement que les constructeurs se livrent une rude bataille sur le terrain de la charge rapide. Dans ce domaine, Oppo et Xiaomi se renvoient régulièrement la balle. Xiaomi envisage de lancer un smartphone compatible avec une charge rapide 200W en 2021. Avec une telle capacité de charge, le smartphone en question pourrait atteindre les 100% en seulement 15 minutes de charge.

L'entreprise n'en est à sa première annonce sur le sujet. Fin octobre, Xiaomi dévoilait en effet sa recharge rapide de 80W. Seulement, cette capacité fait pâle figure en comparaison de la proposition d'Oppo. En effet, Oppo a présenté cet été Flash Charge, une technologie de charge rapide révolutionnaire de 125W.

Flash Charge, l'héritière de la SuperVOOC 65W

Cette nouvelle technologie est basée sur la charge rapide SuperVOOC 65W d'Oppo, présentée en septembre 2019. Avec cette capacité de charge, une batterie de 4000 mAh pourrait être rechargée en seulement 20 minutes. Du jamais vu pour l'instant sur le marché. Malheureusement, Oppo n'avait donné aucune date de commercialisation pour le Flash Charge.

Or et selon des informations d'un insider chinois publiées sur Weibo et relayées par nos confrères d'Android Headlines, le Flash Charge pourrait être lancé dès le premier trimestre 2021, sans plus de précisions. Aux côtés du Flash Charge, Oppo pourrait également commercialiser AirVOOC, sa technologie de recharge sans fil 65W.

Ici encore, les résultats sont prometteurs : 30 minutes pour recharger intégralement une batterie de 4000 mAh. Pour rappel, la technologie AirVOOC utilise deux chargeurs (l'un en 2A et l'autre en 1,25A) en simultané avec une sortie de 20V. De fait, le smartphone doit impérativement être positionné debout pour profiter de la charge 65W.

À l'horizontale, l'AirVOOC propose tout de même une recharge sans fil de 25W, compatible avec le standard Qi. En outre, Oppo a pensé également à veiller sur la température du smartphone lors de la charge. En effet, des ventilateurs ont été intégrés au chargeur pour maintenir le thermomètre sous les 40°C. Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que la technologie Flash Charge fasse ses débuts sur le prochain flagship d'Oppo. L'avenir nous le dira.

Source : Android Headlines