Samsung : on connaît enfin le nom du tout premier casque audio sans fil Galaxy, le voici

Après la sortie de ses tout premiers écouteurs à clips la semaine dernière, Samsung ne compte plus se contenter du marché des écouteurs sans fil : la firme sud-coréenne travaille sur un casque circum-aural qui viendrait notamment rivaliser avec les AirPods Max d’Apple. Une nouvelle fuite vient de révéler son nom.  

Samsung-Galaxy Studio casque audio sans fil circum
Crédits : SamMobile

C’est dans l’air depuis déjà quelques mois : Samsung s’apprêterait à élargir, de nouveau, son offre audio. Alors que la marque sud-coréenne a dévoilé ses premiers écouteurs à clip, les Galaxy Buds On, la semaine dernière, elle pourrait bientôt s’inviter sur le marché des casques audio et ainsi concurrencer Apple avec ses AirPods Max, ou encore Sony et Bose.

En septembre, une nouvelle fuite est venue nous en apprendre davantage sur ce que l’on peut attendre de cet appareil, qui serait vraisemblablement un casque circum-aural. De nombreuses informations, telles que son nom, restaient encore un mystère. Jusqu’à aujourd’hui.

Voici le nom du futur casque audio sans fil de Samsung

Jusqu’à présent, nous devions nous contenter du nom de code interne de ce projet : H1, découvert par le leaker SammyGuru lors d’une fouille d’un fichier APK. Cette exploration avait été fructueuse puisqu’il y avait trouvé de nombreux détails sur le tout premier casque audio sans fil de Samsung, aussi bien matériels que logiciels.

Par exemple, il a repéré la présence de commandes tactiles, un bouton de réduction de bruit avec deux modes associés, un mode Conversation ou encore une fonction de suivi des mouvements de la tête pour l’audio spatial. Toutefois, des informations manquaient : son design exact, sa date de sortie, son prix, mais également son nom.

Mais c’était sans compter sur une nouvelle fuite, que l’on doit cette fois-ci à l’insider @evowizz sur X (ex-Twitter). C’est dans une publication sur ce réseau social (visible ci-dessous) qu’il dévoile le nom présumé du produit : « Galaxy Studio ». Aucun doute n’est laissé quant au fait que ce nom désigne le casque, puisqu’il accompagne sa déclaration de l’émoji correspondant entre parenthèses.

Concernant son historique de fiabilité, c’est lui qui avait révélé le nom des nouveaux écouteurs ouverts de Samsung – comme le rappelle SamMobile. Le prix du Galaxy Studio, mais aussi de nombreux détails de sa fiche technique, tels que la capacité de sa batterie, n’ont pas encore fuité. On peut toutefois supposer que son tarif avoisinera celui de ses concurrents haut de gamme directs, comme les AirPods Max ou le Bose QuietComfort Ultra. Pour en savoir davantage, il faudra rester attentif – mais surtout attendre l’officialisation de Samsung.


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